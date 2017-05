Wolle Förster geht zu RTL Als echter „Draufgänger“ wird der Kultunternehmer am Mittwoch zeigen, wie man Räuber am besten selbst jagt.

Unternehmer Wolfgang „Wolle“ Förster. © Robert Michael

Der Platz ist noch ein Geheimnis. Klar ist aber: Für RTL gehört Wolle Förster zu den „25 schrägsten Draufgängern und Möchtegerns“. Das nämlich ist der Titel einer Show, die Moderatorin Sonja Zietlow am Mittwoch 20.15 Uhr auf dem Privatsender präsentieren wird – inklusive einer guten Portion Wolle.

„Die haben erfahren, wie ich letztes Jahr die Räuber über Facebook gejagt habe“, sagt der 61-Jährige, „und dann haben sich mich angerufen.“ Im vergangenen Sommer hatte Wolle nach einem Einbruch in seine Radebeuler „Sushi & Wein“-Villa Hinweise auf die Täter bekommen. Die hatten zwar nur einen Tresor mit etwa 600 Euro Bargeld erbeutet, dabei aber das Haus verwüstet, was Wolle besonders ärgerte. In einer Nachricht auf Facebook forderte er daraufhin die beiden auf, sich zu melden. Andernfalls würde er die Fotos der Überwachungskamera veröffentlichen, drohte er. Sein Plan ging auf. Die beiden Männer meldeten sich.

Die unorthodoxe Verbrecherjagd machte schnell die Runde. Diese Geschichte wollte sich auch RTL nicht entgehen lassen. Anfang März begleitete ein Kamerateam Wolle einen Tag lang bei der Arbeit. Vom Prüfen des frischen Fischs am Morgen bis zum Stress mit einem Spielhallenbesucher, der sich um sein Geld geprellt fühlte. Im Mittelpunkt des Beitrags wird aber sicher die Verbrecherjagd stehen.

Kann das für einen Spitzenplatz reichen? Wolles Konkurrenz ist beachtlich: Bei „Draufgänger und Möchtegerns“ sind unter anderem ein besonders sinnlicher Metzger, eine außergewöhnlich schlechte Sängerin und ein verliebter Niederländer dabei. Letzterer wartete zehn Tage lang vergeblich auf einem Flughafen in China auf seine Internetliebe.

„Die 25 schrägsten Draufgänger und Möchtegerns“, Mittwoch 20.15 Uhr auf RTL.

zur Startseite