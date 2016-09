Wolle Förster geht gegen Diebe vor 10 000 Euro Schaden richteten zwei Ganoven in seinem Sushi und Wein an. Jetzt drohte er ihnen auf Facebook.

zurück Bild 1 von 4 weiter Eine Überwachungskamera hatte den Einbruch in den Morgenstunden des 31. August in das Restaurant Sushi und Wein in Radebeul aufgezeichnet. Mit den so erhaltenen Bildern und der Information, wer die mutmaßlichen Täter sind, setzte Inhaber Wolfgang Förster diese nun unter Druck. © Wolfgang Förster Eine Überwachungskamera hatte den Einbruch in den Morgenstunden des 31. August in das Restaurant Sushi und Wein in Radebeul aufgezeichnet. Mit den so erhaltenen Bildern und der Information, wer die mutmaßlichen Täter sind, setzte Inhaber Wolfgang Förster diese nun unter Druck.

Mit diesem Post setzte Wolle Förster die Einbrecher unter Druck.

Unternehmer Wolfgang Förster.

Das Sushi und Wein Restaurant von Wolle Förster in Radebeul.

Wolfgang „Wolle“ Förster, Dresdner Nachtclubkönig und Multiunternehmer, rüstet weiter auf. Noch in dieser Woche wird in seinem Restaurant Sushi und Wein an der Meißner Straße in Radebeul modernste Sicherheitstechnik installiert. Und das, obwohl ihn bereits 26 Alarmanlagen auf seinem Handy nerven, die der erfolgreiche Geschäftsmann in anderen Häusern seines Imperiums hat installieren lassen.

Die stolze Summe von 21 000 Euro lässt sich das der 61-Jährige kosten. „Außerdem habe ich noch für 8 000 Euro Fenstergitter in Auftrag gegeben.“ Viel Geld, um ein Objekt zu sichern, in dem keine Reichtümer lagern, sondern lediglich Fisch und Wein verkauft werden.

Auslöser für diese Sicherheitsoffensive war ein Besuch, den ungebetene Gäste vor drei Wochen der schönen alten Villa abgestattet hatten. Große Beute hatten die beiden Einbrecher, die von einer Überwachungskamera gefilmt worden waren, nicht gemacht. In dem etwa 100 Kilo schweren Tresor, den die Ganoven wegschleppten, waren nach Auskunft von Wolle Förster lediglich 600 Euro gewesen. Diesen Betrag hätte der Mann, der nach eigenen Angaben im letzten Jahr 1,7 Millionen Euro Steuer gezahlt hat, vermutlich noch verschmerzt. „Richtig geärgert hat mich aber, dass sie für die paar Hundert Euro wie die Vandalen in der Villa gehaust und einen Schaden von 10 000 Euro angerichtet haben“, sagt der Dresdner.

Vermutlich ist das auch ein Grund dafür, dass sich Wolle Förster jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen hat. Denn obwohl die Kriminalpolizei offenbar bereits den mutmaßlichen Tätern auf den Fersen war, nahm der Unternehmer die Sache am Sonntag selbst in die Hand. Vorausgegangen waren dem Informationen aus dem Milieu.

„Ich habe von einem Tippgeber den Namen des einen Einbrechers bekommen“, sagte Wolle Förster zur SZ. Als er schließlich auch noch einen Hinweis auf den zweiten ungebetenen Besucher erhielt, ging er in die Offensive. Auf Facebook veröffentlichte Wolfgang Förster Sonntagnachmittag einen Post mit der Bitte, diesen zu teilen. Mit diesem forderte der Dresdner die beiden Ganoven auf, sich bei ihm zu melden. Sollten sie das nicht tun, drohte er, Bilder von ihnen zu veröffentlichen. Dazu nannte er die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen.

„Die Aktion war ein Volltreffer“, ist Wolle Förster überzeugt. Nicht nur, dass der Post über 1 000-mal geteilt wurde, „die beiden haben sich auch bei mir gemeldet“. Beide seien drogenabhängig und wohl auch vorbestraft, sagt der Unternehmer, der nach eigenem Bekunden ein Drogengegner ist.

Die Polizei reagiert indes zurückhaltend auf den Erfolg des Hobbykriminalisten. „Uns sind die beiden auch bekannt, wir unterliegen aber anderen Zwängen als Herr Förster“, sagt der Dresdner Polizeisprecher Thomas Geithner. „Wir müssen die Taten gerichtsfest nachweisen.“

Ein Fakt, der mitunter Zeit und auch Personal braucht. An dem es der Polizei aber durch den Abbau der letzten Jahre für jeden sichtbar mangelt, wie Wolle Förster feststellt. „Wann sieht man denn nachts noch eine Streife auf der Straße. Es kann doch nicht sein, dass sich jeder selber schützen muss“, sagt Wolfgang Förster. Seine Ausgaben für Security hätten sich in den letzten Jahren verdreifacht. „Das ist doch nicht normal.“ Die Hemmschwelle für kriminelles Handeln sei gesunken, ebenso der Respekt gegenüber der Polizei. „Hier muss sich etwas ändern“, sagt der Unternehmer. Und will wieder einmal in seinem Leben etwas Neues probieren: „Ich werde meine erste Demo organisieren. Wir brauchen wieder mehr Polizeipräsenz und auch härtere Strafen“, nennt er deren Ziele.

