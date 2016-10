Wolfszaun darf stehenbleiben Hobby-Schafhalter Dieter Opitz bekam vom Verwaltungsgericht einen zeitlich befristeten Kompromiss zugestanden.

Dieter Opitz aus Brößnitz mit einem seiner Schafe. © Anne Hübschmann

Die Brößnitzer Mufflons dürfen sich wieder sicher fühlen. Der mannshohe Zaun, den ihr Besitzer in die Landschaft gesetzt hat, muss nicht abgerissen werden. Und das, obwohl Dieter Opitz die Einfriedung ohne Baugenehmigung massiv einbetoniert hat. Das hätte er nicht tun dürfen, fand die Baubehörde beim Landratsamt. Zumal sich der Mufflon-Pferch im Außenbereich befindet, wo man ohnehin nur mit einer Sondergenehmigung bauen darf. „Ein normaler Wildzaun bietet keinen Schutz, weil sich der Wolf da einfach unten durchgraben kann“, hält der 58-Jährige entgegen. Opitz hat sich bei ausgewiesenen Experten erkundigt – zum Beispiel im Moritzburger Wildgehege. Dort habe ein wilder Wolf versucht, einen Gang zu seinen Artgenossen zu buddeln und sei nur durch das Fundament zurückgehalten worden. Der Brößnitzer wehrte sich deshalb gegen die Auflage, den Zaun zu entfernen und klagte beim Verwaltungsgericht in Dresden. Am Mittwoch wurde verhandelt, und Dieter Opitz konnte zumindest einen Kompromiss herausschlagen. Solange er Mufflons hält, darf der Wolfszaun stehen bleiben. Allerdings muss er einen Vertrag mit dem Landratsamt abschließen, indem er sich zum Rückbau verpflichtet. Sobald Opitz – etwa aus Altersgründen – die Schafzucht aufgibt, muss der Zaun weg. Ebenso der Leichtbauschuppen, in dem der Brößnitzer das Heu aufbewahrt und der seinen zwölf Wildschafen bei schlechtem Wetter als Unterstand dient. Damit er sich dieser Verantwortung nicht entziehen kann, wird beim Landratsamt eine Art Kaution in Höhe von 500 Euro hinterlegt.

Ursprünglich hatte es nach einem solchen Kompromiss gar nicht ausgesehen. Das Landratsamt befürchtete, dass eine solche Aktion Schule machen könnte. Schließlich hat Dieter Opitz sein Gehege schwarz gebaut und das noch in einem Bereich, wo gar nicht gebaut werden darf. Deshalb wies es zunächst einen Gütevorschlag des Verwaltungsgerichts zurück, der in etwa die jetzige Regelung enthielt. Erst als sich während der Verhandlung abzeichnete, dass das Gericht der harten Linie nicht folgen würde, lenkte die Behörde ein. Richterin Dunja Hasske hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass sie Opitz´ Sicherheitsvorkehrungen durchaus für sinnvoll hält. Andererseits sei der Zaunbau ein klarer Gesetzesverstoß. Beharrlich arbeitete sie darauf hin, dass die Kontrahenten einander entgegenkommen, so, dass nicht erst ein Urteil gesprochen werden muss. Am Ende zog Dieter Opitz seine Klage zurück. Er erklärte sich sogar bereit, seinen Blechschuppen mit Holz zu verkleiden und nach einer zweiten Seite hin zu öffnen, so, dass er tatsächlich nur wie ein Unterstand aussieht.

Dass der Brößnitzer Wolfszaun-Streit vor Gericht landete, liegt auch an den gesetzlichen Regelungen, die der Realität meist hinterherhinken. Wölfe sind ausgesprochen lernfähige Tiere und führen regelmäßig die gängigen Schutzmaßnahmen ad absurdum. Erst im vorigen Jahr machten sie einer eigentlich gut gesicherten Schafherde in der Königsbrücker Heide den Garaus. Etwas Ähnliches befürchtete auch Dieter Opitz. „Wir haben ja schon ein Rudel mit Jungen im Raschützwald“, ist er sich sicher. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Wölfe Appetit auf seine Mufflons bekämen. Als Hobby-Halter aber könne er es sich nicht leisten, teure Hunde zum Schutz seiner Wildschafe anzuschaffen. So ein Hütehund koste um die 2500 Euro, und wenn ein ganzes Wolfsrudel in der Gegend sei, brauche man wahrscheinlich mehrere.

Opitz hat sich für einen anderen Weg entschieden – er installierte oben auf dem Wildzaun einen stromführenden Litzendraht. Dazu und zur Sicherung vor dem Durchgraben gebe es keine sinnvolle Alternative, sagt er. Immerhin spielt das Landratsamt dabei jetzt mit, wenn auch zähneknirschend und nur auf Zeit. „Manchmal ist es doch gut, wenn Behördenvertreter den Verwaltungsrichtern ins Gesicht schauen“ sagt Opitz´ Anwalt Christian Schreiber. „Da werden sie gleich viel kompromissbereiter.“

