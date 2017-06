Wolfsterritorien verschieben sich Das Wolfspaar in Bernsdorf gibt es nicht mehr. Dafür erobert ein anderes Rudel das ehemalige Territorium der beiden Wölfe.

Der Wolf zieht immer neue Wege. © dpa

Das Bernsdorfer Wolfspaar existiert nicht mehr. Das geht aus Daten hervor, die das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ jetzt vorgelegt hat. Der Bernsdorfer Rüde war im Oktober 2016 in der Nähe von Rehnsdorf bei Elstra tot aufgefunden worden. Die Experten ermittelten, dass er wegen einer Entzündung im Mund wahrscheinlich verhungerte. Sie konnten aber nicht herausfinden, wo die Partnerin des Wolfes geblieben ist. „Allerdings hat sich in Brandenburg im Raum Hohenbocka ein neues Wolfsrudel etabliert, dessen Territorium sich bis in den Raum Bernsdorf im Freistaat Sachsen erstreckt“, schreiben die Wolfsfachleute in einer Pressemitteilung.

Sie sind noch dabei zu ermitteln, zu welchem Rudel ein überfahrener Welpe gehörte. Er wurde ebenfalls im Oktober 2016 auf der Straße zwischen Leippe und Bernsdorf angefahren worden und musste eingeschläfert werden. Es könnte sein, dass dieses Tier mit dem Bernsdorfer Wolfspaar verwandt war. Der Welpe, der im Februar 2016 bei Biehla überfahren wurde, gehörte allerdings zum Rosenthaler Rudel.

Das Kontaktbüro hat in diesem Monitoringjahr 2016/17 bisher Informationen zu 15 Wolfsterritorien im Freistaat gesammelt. Keine Daten gibt es zurzeit zu den Wölfen der Laußnitzer Heide. (SZ/pre)

