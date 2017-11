Wolfsrudel in der Gohrischheide wächst Am Dienstag war in Ebersbach ein Schaf gerissen worden. Jetzt wurde bekannt, dass es in der Gohrischheide 2016 einen viel größeren Vorfall gab.

So dicht wie hier wird die Wölfe in der Gohrischheide niemand zu Gesicht bekommen – das klappt nur bei eingezäunten Exemplaren wie im Naturpark Güstrow (Foto). Allerdings leben in der Heide ebenfalls zwischen fünf und zehn Wölfe. © Bernd Wüstneck/dpa

Zeithain. Im Fall des gerissenen Schafs von Ebersbach wird noch am Gutachten gearbeitet. Laut Torsten Peters vom Landratsamt spreche aber alles für einen Wolf als Verursacher. Das nächstgelegene Rudel von dort ist das sogenannte Raschütz-Rudel, das erstmals im vergangenen Jahr nachgewiesen wurde. Laut Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ lebten dort 2016 drei Welpen. Im neuen Jahr wurden nach den neuesten vorliegenden Daten noch keine Welpen nachgewiesen.

Das ist im Fall des Gohrischheide-Rudels anders. Dort konnten dieses Jahr bereits drei Welpen nachgewiesen werden. „Die Zahl kann sich aber noch ändern“, sagt Sophia Liehn vom Kontaktbüro. Die Werte für 2017 seien als vorläufig zu betrachten – es könnten tatsächlich noch Sichtungen dazu kommen. Insgesamt könnten damit bis zu zehn Wölfe in der Gohrischheide leben – je nachdem, ob die Tiere alle überlebt haben und ob schon welche abgewandert sind. Denn im Frühjahr 2016 bekam das Elternpaar bereits fünf Welpen, wie durch Aufnahmen einer Fotofalle nachgewiesen wurde. Die Jungtiere wandern im Alter von ein bis zwei Jahre ab, um sich ein eigenes Territorium zu suchen – wenn sie geschlechtsreif werden. „Das ist bei jedem Tier anders“, sagt die Mitarbeiterin des in Rietschen (Oberlausitz) ansässigen Kontaktbüros.

Gemessen an der Zahl der Wölfe ist die Zahl der gemeldeten Nutztierschäden im Kreis Meißen überschaubar. Der größte Übergriff hat sich demnach am 13. August 2016 ereignet. Damals gab es bei einer 500-köpfigen Schafherde in der Gohrischheide offenbar ein Problem mit dem Zaun. Zehn Tiere wurden gerissen. Nach Abschluss der Untersuchungen bekam der Vorfall den Status „Wolf als Verursacher nicht auszuschließen“. Freilaufende Hunde sollte es allerdings in der Gohrischheide kaum geben: Der frühere Truppenübungsplatz steht unter Naturschutz. Wegen der Munitionsbelastung ist das Betreten streng verboten.

Und warum weiden dort – direkt neben einem offiziell anerkannten Wolfsrudel – überhaupt Schafe? „Sie sollen die Heide pflegen und den Bewuchs verjüngen“, sagt der zuständige Revierförster Stefan Müller.

Ansonsten sind Übergriffe auf Nutztiere im Kreis Meißen die absolute Ausnahme: Auf der Schadensmeldungsliste des Wolfbüros taucht der Kreis Bautzen teils mehrmals pro Woche auf. Meißen ist dort für das Jahr 2017 bislang gerade mal dreimal vertreten – mit einem toten Schaf im Januar in Weinböhla, einem Schaf im August in Schönfeld/Böhla und dem Rinderkalb ebenfalls im August in Weißig. Für die Fälle Weinböhla und Weißig wird allerdings der Wolf als Verursacher ausgeschlossen, am Fall von Böhla wird noch gearbeitet. „Solche Gutachten können schon etwas dauern“, sagt Sophia Liehn. Der Tierhalter melde den Fall und beantrage Entschädigung, der Landkreis lasse ein Gutachten erstellen. Das geht an den sogenannten Herdenschutzbeauftragten, der eine Stellungnahme schreibt. Erst dann kommt die Landesdirektion dran, die den Fall bewertet – und über eine Entschädigungszahlung entscheidet.

Die gibt es allerdings nur, wenn die Schafe nach einem genau definierten Mindeststandard gesichert sind. Die Herde nur auf drei Seiten einzuzäunen – wie bei Schäfern an der Elbe üblich – reicht da nicht aus: Der Wolf kann nicht nur problemlos 40 Kilometer pro Nacht laufen, sondern auch gut schwimmen.

