Wolfsrudel in der Dahlener Heide nachgewiesen Im Nachbarlandkreis Nordsachsen liefen die Tiere in die Fotofalle. In der Gohrischheide steht der Beweis für Nachwuchs aber noch aus.

Am 29. Mai 2017 lief die Wölfin mit Gesäuge von einer Fotofalle erwischt. Seitdem konnten in der Dahlener Heide zudem zwei Welpen beobachtet und fotografiert werden. © SBS Forstbezirk Taura

In der Dahlener Heide lebt nachweislich ein Wolfsrudel. Darüber informierte das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen am Donnerstag. Nachdem es bereits seit Jahresbeginn einzelne Hinweise auf Wölfe im Landkreis Nordsachsen gegeben habe, wurde nun Ende Mai eine Wölfin mit Gesäuge von einer Fotofalle fotografiert, während sie Futter im Maul trug. Seitdem konnten in der Dahlener Heide zudem zwei Welpen beobachtet und fotografiert werden, heißt es vom Kontaktbüro.

Auch in neun weiteren sächsischen Wolfsterritorien konnten in den vergangenen Wochen bereits Welpen nachgewiesen werden – zum Beispiel. Allerdings stehen die Nachweise sowohl für die Gohrischheide als auch den Raschütz noch aus.

In den Sommer- und Herbstmonaten liegt der Schwerpunkt des Wolfsmonitorings auf der Suche nach Welpenhinweisen, so das Kontaktbüro. In dieser Zeit wird versucht, in den einzelnen Wolfsterritorien Welpen über dokumentierte Spuren, Fotos oder Filmaufnahmen zu bestätigen. (SZ)

Hinweismeldungen aus der Bevölkerung sind für das Wolfsmonitoring eine wertvolle Hilfe und können jederzeit an die Landratsämter, das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ (Tel. 035772 46762, Email: kontaktbuero@wolf-sachsen.de) und das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland (Tel. 035727 57762, Email: kontakt@lupus-institut.de) gemeldet werden.

