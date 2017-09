Wolfsrisse in Kodersdorfer Wohngebiet

Symbolbild: Hier hatte ein Wolf ein Schaf auf einer Koppel bei Ruppersdorf gerissen. Jetzt waren das oder die Tiere in Kodersdorf aktiv. © Bernd Gaertner

Kodersdorf. Zwei Schafe sind das Opfer eines Wolfsrisses, der sich Mittwochfrüh in Kodersdorf ereignete. Wie die SZ am Freitag erfuhr, sind die Reste an Kadavern von den Anwohnern am Morgen gefunden worden. Sie haben die Wolfsbeauftragte des Landkreises informiert. Sie bestätigte den Bewohnern den Wolfsriss.

Was die Kodersdorfer besonders beunruhigt ist, dass der oder die Wölfe direkt in einer Siedlung in der Särichener Straße die Schafe gerissen haben. Sie wurden auf einem privaten Grundstück gehalten, wo sich auch ein Spielplatz befindet. (SZ/sg)

