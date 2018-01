Wolfsreserve als Wetteinsatz Der Bautzener Landrat fordert den Chef des Schirgiswalder Faschingsumzugs heraus. Es geht um Tänzer, Schafe und viel Spaß.

Eine kuriose Wette haben Umzugsminister Maier und Landrat Harig abgeschlossen. Wer sie gewinnt, zeigt sich beim Schirgiswalder Faschingsumzug am 11. Februar. © PR

Schirgiswalde. Zwei Schafe gegen 50 Tanzpaare. So lässt sich die kuriose Wette auf den Punkt bringen, die der Bautzener Landrat Michael Harig und der Chef des Schirgiswalder Faschingsumzugs Bertram Wenke – besser bekannt unter seinem Spitznamen Maier – jetzt eingegangen sind. Der CDU-Politiker aus Crostau, der seit vielen Jahren Gast auf der Umzugstribüne ist, fordert den Umzugsminister heraus.

Michael Harig wettet, dass es Maier nicht schafft, 50 Paare in Schirgiswalde zu finden, die den Umzug am zweiten Sonntag im Februar mit einem Schneewalzer eröffnen. Dabei müssen die Frauen Dirndl, die Männer Lederhosen tragen. Denn das Motto des diesjährigen Narren-Marsches lautet „Schirgiswalde außer Rand und Band – Hüttengaudi im Oberland“.

„Die Wette gilt als gewonnen, wenn die Paare exakt um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz zum Tanz antreten“, erklärt Andreas Thomas von der Schirgiswalder Kulturgesellschaft. Michael Harig ist sich ziemlich sicher, dass diese Aufgabe nicht gelöst werden kann. „Sollte es Minister Maier wider Erwarten doch schaffen, werde ich mich persönlich zum Narren machen und noch kurzfristig ein eigenes Umzugsbild für den diesjährigen Marsch beisteuern“, verspricht der Landrat. Eine Idee dafür hat er sich vorsichtshalber schon zurechtgelegt. Aber die ist streng geheim.

Bertram Wenke findet die Aufgabe zwar eine echte Herausforderung, vertraut aber auf die tatkräftige Unterstützung des Schirgiswalder Faschingsclubs und aller Faschingsfans. Sollte er dennoch verlieren, wird der Umzugsminister dem Landrat zwei Schafe schenken. „Es ist immer gut, eine kleine Reserve an Schafen für mögliche Übergriffe unseres lieben Wolfs vorzuhalten“, sagt Maier schmunzelnd in Richtung des Hobby-Schafzüchters Harig. – Wie die Wette ausgeht, das ist am 11. Februar zu erleben. Neben der Minister-Wette gestalten rund 80 Umzugswagen und Laufgruppen sowie Mitglieder von 15 Faschingsclubs aus der gesamten Oberlausitz einen fröhlich-bunten Marsch. Die närrische Parade zieht ab 14 Uhr durch die Stadt. Die Straße durch Schirgiswalde ist deshalb von 13.30 bis 17 Uhr gesperrt. Vor und nach dem Umzug kann an etlichen Stellen in der Stadt ausgelassen gefeiert werden.

www.schirgiswalder-faschingsclub.de

