„Wolfsland“ läuft im Fernsehen Der in Görlitz gedrehte Film ist am Donnerstagabend in der ARD zu sehen.

Zur Filmpremiere in Görlitz waren auch die Hauptdarsteller Yvonne Catterfeld und Götz Schubert dabei. © nikolaischmidt.de

Nach der exklusiven Premiere im Görlitzer Kino Ende November können heute Abend nun alle Görlitzer der ARD/MDR-Krimi „Wolfsland – Ewig Dein“ anschauen. Er läuft um 20.15 Uhr in der ARD. Den zweiten Teil der in Görlitz und Umgebung gedrehten und handelnden Krimiserie mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert in den Hauptrollen gibt es genau eine Woche später zu sehen – am 15. Dezember zur gleichen Zeit. (SZ/dan)

