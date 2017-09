Wolfshainer Tänzer erhält sorbisches Ehrenabzeichen Für seine Rolle als Vorbild im Folkloreensemble Schleife wird Hagen Kotschmar mit dem Abzeichen der Domowina geehrt.

Hagen Kotschmar, Tänzer aus Wolfshain, wurde in Bautzen das Ehrenabzeichen der Domowina überreicht. © privat

In der vergangenen Woche gab die Domowina in Bautzen die Namen der diesjährigen Preisträger bekannt. Das Ehrenabzeichen erhielt auch der Tänzer Hagen Kotschmar (56) aus Wolfshain. Was zunächst verwunderte, war doch über einen in Wolfshain lebenden, verdienstvollen Sorben nichts bekannt. Das Rätsel löste sich jedoch schnell. Hagen Kotschmar ist im Elternhaus in Schleife aufgewachsen und die Familie hat über Generationen sorbische Wurzeln. Seine Großeltern kannten bis an ihr Lebensende als Kleidung nur die sorbische Tracht. Das hat sich auch in sein Elternhaus übertragen, aber der Zeit geschuldet dann im Alltag verloren.

Bereits als Schüler tanzte Hagen Kotschmar im damaligen Schulensemble der damaligen Polytechnischen Oberschule „Dr. Maria Grollmus“ in Schleife mit, 1975 wurde er Mitglied der Tanzgruppe des Sorbischen Folkloreensembles Schleife. Seine Schwester war 1972 Mitbegründerin des Ensembles.

Infolge Berufsausbildung, Familiengründung und Schichtarbeit als Berufsfeuerwehrmann legte Hagen Kotschmar eine längere Pause ein, doch seit 2004 ist er wieder mit gleichem tänzerischen Elan dabei wie einst. In der Auszeichnungsbegründung heißt es: „Er ist ein ausdrucksstarker Tänzer mit großem Engagement und beweist seinen Tanzgruppenmitgliedern immer wieder, dass mit entsprechender Willenskraft die künstlerische Gestaltung der Tänze möglich ist. Hervorzuheben sind auch seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement bei Vereinsveranstaltungen“.

In seiner langen Karriere hat Harald Kotschmar 26 Tänze eingeübt, mit dem Hochzeitszug, dem Osterwasserholen und den Zapust dauern drei davon sogar länger als 15 Minuten. Zu den Höhepunkten seiner künstlerischen Karriere gehören die zahlreichen Auftritte im Heimatdorf und im Kirchspiel Schleife. Doch auch außerhalb der Heimat konnte Kotschmar überzeugen, so etwa bei den Sorbischen Festivals zwischen Bautzen und dem Spreewald, mit der Goldmedaille 1978 bei den Arbeiterfestspielen in Suhl sowie den Auftritte beim Dudelsackfestival 1978 in Aberdeen und in Frankreich.

