Wolfsgerüchte und Wolfsgeschichten Das Bundesamt für Naturschutz hat kürzlich neue Fakten zum umstrittenen Raubtier geliefert.

Wölfe sind in jüngster Vergangenheit bei zahlreichen Oberlausitzern in Verruf geraten. © dpa

Oberlausitz. Die Zahl der Wölfe in Sachsen begrenzen – das fordern Wolfsgegner aus der Oberlausitz und haben der sächsischen Landesregierung dazu eine Petition übergeben. Das Bundesamt für Naturschutz hält davon wenig. Vor Kurzem hat es zusammen mit der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf mit Sitz in Görlitz (DBBW) über die Wildtiere in Deutschland, Sachsen und der Oberlausitz informiert, durchaus auch nicht nur bierernst. Die SZ fasst zusammen:

These 1: Mischehen funktionieren bei den Wölfen in Deutschland

Multikulti – bei den Wölfen in Deutschland scheint das zu funktionieren. Im Süden, im Nationalpark Bayrischer Wald, gibt es das erste gemischte Wolfspaar des Landes. Der Rüde kommt aus den Alpen, die Fehe aus dem Nordosten, von der auch in der Oberlausitz heimischen Zentraleuropäischen Population. Von welchem Rudel genau „die Dame“ abstammt, konnte noch nicht geklärt werden, lässt das Bundesamt für Naturschutz wissen. Vielleicht ist sie eine Oberlausitzerin. Auf jeden Fall gab es Nachwuchs – drei Welpen wurden erfasst. Auch auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr in der Oberpfalz haben sich Wölfe angesiedelt. Beide sind Zentraleuropäer, sie aus Lehnin in Brandenburg, er aus dem Nordosten. Woher genau, muss noch geklärt werden.

These 2: Für genaue Wolfszahlen fehlt ein einheitliches Verfahren

600 Wölfe leben in Deutschland, 1 000 seien es, rechne man die Westpolnischen Tiere hinzu. Diese Zahl brachte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus in die Welt. Dabei eingerechnet waren nicht nur erwachsene Tiere, sondern auch Jährlinge und Welpen. Das Bundesamt für Naturschutz hält die Zahl für unrealistisch. Dort geht man von 150 bis 160 erwachsenen Tieren im Bundesgebiet aus. Zwölf Rudel haben ihr Revier in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Ilka Reinhardt vom Wolfsbüro Lupus meint, dass es zwar möglich sei, die genaue Wolfszahl im Land zu ermitteln – inklusive Jungtiere und Welpen. Dann aber müssten alle Bundesländer einheitlich Daten sammeln und in gleicher Häufigkeit. Da das derzeit nicht gegeben sei, könne man nur die Zahl der erwachsenen Tiere recht genau angeben.

These 3: Politik bremst deutsch-polnisches Miteinander

Die Umweltminister der Bundesländer haben kürzlich gefordert, dass sich der Bund um ein gemeinsames Wolfsmonitoring mit Polen bemühen soll. Beobachten und Erforschen soll gemeinsam geschehen. Das macht Sinn, schließlich halten sich Wölfe nicht an Grenzen und die meisten Tiere in Deutschland und Westpolen gehören zur gleichen, der Zentraleuropäischen Population. Allerdings ist die politische Großwetterlage dem Ansinnen nicht zuträglich. Seit in Polen die Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, regiert, klemmt es mit der Zusammenarbeit auf großer Ebene. Der deutsch-polnische Umweltrat sei laut Ilka Reinhardt vom Wolfsbüro Lupus seit zwei Jahren nicht zusammengekommen.

These 4: Tod einer Britin durch Wölfe in Griechenland eher unwahrscheinlich

Eine in Griechenland von wilden Tieren getötete britische Touristin wurde möglicherweise von Hunden angegriffen. Zumindest hat die griechische Naturschutzorganisation Kallisto in der betreffenden nordgriechischen Region bei Maroneia dreimal ein sieben- bis achtköpfiges Hunderudel beobachtet, teilte das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ mit. Zudem gebe es viele Beschwerden über eine hohe Zahl streunender Hunde. Seit 2014 wurden 856 Beißvorfälle von streunenden Hunden auf Menschen registriert. Das gab der Wissenschaftsrat des Xanthi-Krankenhauses in der nahen Stadt Xanthi bekannt. Die 62 Jahre alte Britin Celia Hollingworth war am 21. September 2017 von Hunden oder Wölfen angegriffen und getötet worden. Sie hatte noch während des Überfalls telefonisch um Hilfe gerufen. Der zuständige Gerichtsmediziner war zunächst von einem Wolfsangriff ausgegangen. Inzwischen hat er gegenüber griechischen Medien angegeben, dass zu wenige Überreste vorliegen, um den Verursacher eindeutig festzustellen. Die Auswertung von DNA-Proben stehe noch aus. (ihg)

