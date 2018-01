Wolf zwischen Krauschwitz und Gablenz gesichtet Der Wolf, der zwischen Weißkeißel und Krauschwitz seit Tagen umherstreift, ist nun auch in Gablenz aufgetaucht. Der Landkreis will ihn abschießen.

Das privat aufgenommene Foto zeigt den Wolf in Gablenz. Offenbar hat das Tier keine Scheu, in bewohnten Gebieten aufzutauchen. Das, so sind sich Experten einig, sei kein typisches Verhalten von Wölfen. Sie meiden in der Regel den Menschen. © privat

Gablenz. Am Sonntag haben mehrere Gablenzer das Tier auf Streifzügen tagsüber am Kromlauer und Gablenzer Weg gesehen. Der Wolf habe sich aber unauffällig verhalten. Wie das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ erklärt, seien Wölfe allerdings in der Regel überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. „Dass das Tier aktiv in die Ortschaften wandert und Hunde und Katzen tötet, ist nicht akzeptabel“, sagt Jana Endel vom Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“. Darüber hinaus leide der immer wieder gesichtete Wolf an Räude – einer Hautkrankheit, die durch Milben verursacht wird. „Es gibt aber keinen direkten Zusammenhang zwischen der Krankheit und seinem auffälligen Verhalten“, stellt Jana Endel klar. Es seien zwar in den vergangenen Jahren in verschiedenen Rudeln einzelne Wölfe mit Räudesymptomen nachgewiesen worden, ohne dass diese aber ein derartiges Verhalten zeigten. Die Krankheit komme laut Kontaktbüro bei Füchsen und Wölfen in Schüben vor, einige, vor allem Jungtiere, sterben daran, andere genesen aber auch wieder.

Unterdessen hat der Landkreis in Abstimmung mit dem Freistaat die Genehmigung für den Abschuss des Wolfes erteilt. Details dazu allerdings dürfen nicht veröffentlicht werden, um den Erfolg der Maßnahme nicht zu gefährden, hieß es.

