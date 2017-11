Wolf vor der Linse Nahe Stolpen gehen zwei Wölfe in eine Fotofalle. Hat sich doch ein neues Rudel gebildet?

Einer der beiden Wölfe, die am 30. Oktober bei Stolpen in die Fotofalle gingen. War auch der Wolf dabei, der am 7. November bei einem Unfall getötet wurde? © Foto: privat

Der nach einem Unfall am 7. November verendete Wolf gibt weiter Rätsel auf. Hat sich vielleicht doch ein neues Rudel im Raum Stolpen gebildet? Bislang gehen die Mitarbeiter des zuständigen Kontaktbüros „Wölfe in Sachsen“ davon aus, dass das getötete Tier aus einem Rudel in der Massenei bei Großröhrsdorf stammen könnte. Jetzt gibt es allerdings neue Hinweise. Die Stolpener Matthias und Gudrun Stark haben am 12. November ihre Wildtierkamera ausgewertet. Diese haben sie im Wald zwischen Stolpen und Dobra postiert, um Wildtiere zu beobachten. Sie staunten nicht schlecht, als sie bei der Auswertung gleich zwei Wölfe entdeckten. Die Wildtierkamera hatte die beiden am 30. Oktober, 9.43 Uhr, aufgenommen. Familie Stark stellte ihre Beobachtungen online. Auf dem Youtube-Video sind die Wölfe zu erkennen. Eine Schlussfolgerung wäre, dass sich mehrere Tiere mindestens für einige Tage in der Region aufgehalten haben. Das Bildmaterial wurde dem Kontaktbüro zur Auswertung zur Verfügung gestellt.

Das Video dazu gibt es hier

