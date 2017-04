Wolf überfahren

Versuchte Brandstiftung Bischofswerda. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Bischofswerda offenbar versucht, einen Kleinbus in Brand zu stecken. Der Iveco stand an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Die Fahrerin begann am Morgen ihre Tour. Erst Passanten am Busbahnhof an der Bautzener Taucherstraße bemerkten die Beschädigungen an einem Reifen. Die Busfahrerin informierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter den Zwillingsreifen offenbar mit Brandbeschleuniger überschüttet und versucht, ihn anzuzünden. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht der schweren Brandstiftung. Die Untersuchungen dauern an.

Drei Audis gestohlen Bautzen. Im Wohngebiet Gesundbrunnen in Bautzen sind in der Nacht zu Donnerstag drei Autos der Marke Audi gestohlen. An der Frederic-Joliot-Curie-Straße verschwanden ein dunkelgrauer Audi A 4 mit dem Kennzeichen BZ BE 456 sowie ein silberfarbener Audi A 6 mit dem Kennzeichen BZ BM 315. An der Juri-Gagarin-Straße stahlen die Täter einen Audi A 4, der im Raum Nürnberg zugelassen war (RH UG 589). Die Fahrzeuge waren fünf, neun und sechs Jahre alt. Ihren Zeitwert bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 38000 Euro. Nach den Audis wird international gefahndet.

Mit Baseballschläger bedroht Kamenz. Am späten Mittwochabend soll in Kamenz ein 36-Jähriger einen 32 Jahre alten Mann mit einem Baseballschläger bedroht habe. Passiert sei das auf einem Parkplatz am Robert-Koch-Platz, teilte die Polizei mit. Der Geschädigte konnte unverletzt flüchten und rief die Polizei. Weder bei dem 36-jährigen Tatverdächtigen noch in dessen Wagen konnte die Polizei einen Baseballschläger finden. Offenbar kannten sich die beiden Männer und waren wegen einer Frau in Streit geraten.

Lkw-Plane aufgeschnitten Ohorn. Am Mittwochmorgen erlebte der Fahrer eines Lkw auf einem Parkplatz an der A 4 bei Ohorn eine böse Überraschung. Als der 49-Jährige nach seiner nächtlichen Ruhepause einen Kontrollrundgang um das Fahrzeug machte, stellte er fest, dass die Plane aufgeschnitten war. Da das Fahrzeug verplombt war, rief er die Polizei, um nachschauen zu dürfen, ob etwas gestohlen wurde. Die Täter hatten nach ersten Erkenntnissen einen 5-Liter-Kunststoffkanister sowie einen Hochdruckreiniger entwendet. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Simson-Moped entwendet Schirgiswalde-Kirschau. In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte im Ortsteil Callenberg, in mehrere Garagen an der Niedercrostauer Straße einzudringen. An zwei Unterständen scheiterten die Täter bereits am Tor. In eine weitere Garage brachen sie ein. Sie entwendeten daraus eine nicht angemeldete Simson S 50 im Wert von etwa 100 Euro. An den Garagen entstand Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro.

Tempo kontrolliert Salzenforst. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes hat am Mittwochnachmittag auf der S 106 bei Salzenforst die Geschwindigkeit kontrolliert. Von den rund 550 gemessenen Fahrzeugen fuhren 38 schneller als die hier erlaubten 70 km/h. In 29 Fällen wird ein Verwarngeld bis 35 Euro die Folge sein. Neun Fahrzeugführer hatten es jedoch besonders eilig und erhalten demnächst einen Bußgeldbescheid. Den Spitzenwert lieferte der Fahrer eines in Meißen zugelassenen Wagens, welcher mit 107 km/h die Lichtschranke passierte. Das bedeutet 120 Euro Bußgeld sowie ein Punkt im Zentralregister.

Diesel abgezapft Pulsnitz. Dieseldiebe haben in der Nacht zu Mittwoch in Pulsnitz Beute gemacht. Sie zapften aus einem Lkw in der Bischofswerdaer Straße etwa 125 Liter Diesel ab. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 125 Euro.

Fahrzeugtransporter verkehrsunsicher Salzenforst. Am späten Mittwochabend kontrollierte die Polizei an der A-4-Rastanlage Oberlausitz einen Volvo mit Tiefladerauflieger. Die Ladung bestand aus drei Sattelzugmaschinen. Das Gespann war jedoch länger und höher als erlaubt. Zudem wies die Zugmaschine erhebliche technische Mängel auf. So waren die Bremsscheiben der gelenkten Achse durchgerissen. Die Beamten untersagten dem 32-jährigen Fernfahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.