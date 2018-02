Wolf tötet Jagdhund Der Rüde des Daubitzer Rudels hat zugeschlagen. Das wurde von berufener Seite bestätigt.

Foto eines Wolfes aus dem Mikeler Rudel. © Kontaktbüro

Rietschen. Der Jagdhund, der am 30. Januar auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz tot aufgefunden worden war, wurde von einem Wolf getötet. Das bestätigt das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ in Rietschen. Es beruft sich dabei auf die genetische Untersuchung des am toten Hund genommenen Probenmaterials.

„Der Hund wurde vom Rüden des Daubitzer Rudels getötet“, heißt es in einer Mitteilung des Kontaktbüros. „Der nicht angeleinte Jagdhund hatte sich bei einem Waldaufenthalt von seinem Hundeführer entfernt, Wild verfolgt und war nicht mehr zurückgekehrt. Aufgrund eines am Halsband befestigten GPS-Senders konnte der Hund aufgefunden werden, der zu diesem Zeitpunkt bereits tot war.“ Dem Kontaktbüro zufolge gibt es keinen Zusammenhang zu Übergriffen auf Hunde, Katzen und Kaninchen durch einen am 2. Februar legal geschossenen Wolfsrüden. Dieser habe nicht zum Daubitzer Rudel gehört.

„Unter besonderen Umständen können Angriffe von Wölfen auf Hunde vorkommen“, heißt es weiter. Insbesondere während der Paarungszeit der Wölfe von Januar bis März könne es vorkommen, dass diese in Hunden unerwünschte Konkurrenten sehen. „Generell sollten Hunde im Wolfsgebiet angeleint oder nahe bei ihrem Besitzer geführt werden. Es kann vorkommen, dass Wölfe sich für diese Artgenossen interessieren, die aus Wolfssicht dreist in ihrem Territorium markieren.“ Komme es zu einem Zusammentreffen von Wolf und Hund, sollten Besitzer ihr Tier zu sich rufen, anleinen und sich ruhig zurückziehen. „Falls der Wolf weiter Interesse an dem Hund zeigt, sollte man sich durch Rufen deutlich bemerkbar machen und den Wolf gegebenenfalls durch das Werfen von Gegenständen vertreiben.“ Eine Gefahr für den Hundeführer selbst bestehe nicht: Die Wölfe interessieren sich für ihre „Verwandten“, nicht für die Menschen. (SZ/tbe)

zur Startseite