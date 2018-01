Wolf stirbt bei Verkehrsunfall Das Tier ist Ende Dezember bei Lawalde entdeckt worden. Nun ermitteln Experten, woher es stammte. Laut einer Statistik kommen die meisten Wölfe auf der Straße ums Leben.

Symbolbild.

Lawalde. In der Nähe von Lawalde ist Ende Dezember ein toter Wolf entdeckt worden. Das bestätigt das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“, das seinen Sitz in Rietschen hat. Das Gerücht von einem überfahrenen Wolf ging in Lawalde und Umgebung um. Das Kontaktbüro bestätigt nun auch, dass das Wildtier an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben ist.

Am 26. Dezember wurde der Wolf gefunden, heißt es vom Rietschener Wolfsbüro. Dort werden alle Daten über Wölfe in Sachsen erfasst, auch Totfunde werden registriert und untersucht. Bei dem in Lawalde gefundenen Tier handelt es sich den Angaben des Büros zufolge um einen männlichen Wolf. Wie alt er ist, können die Experten nicht sagen. Offen ist auch noch, wo der Wolf herkam, ob er zu einem der bereits bekannten Rudel gehörte. Er wird noch genetisch untersucht. Anhand der Untersuchungsergebnisse hoffen die Biologen seine Herkunft klären zu können. Im Raum Löbau-Zittau gab es schon öfter Hinweise auf Wölfe, ein sesshaftes Rudel ist hier aber noch nicht bestätigt.

Seit Beginn der Aufzeichnungen über die Wölfe in der Region im Jahr 2000 wurden in Sachsen insgesamt 65 Wölfe tot aufgefunden oder eingeschläfert. Das geht aus einer Statistik des Wolfsbüros hervor. In vielen Fällen handelte es sich dabei um Welpen oder Jungtiere. Wie der Wolf in Lawalde starben 42 Tiere bei Verkehrsunfällen, davon sechs bei Zusammenstößen mit Zügen. Sieben Tiere wurden offenbar illegal getötet. Bei sechs tot aufgefundenen Wölfen ist die Ursache unklar. (SZ/rok)

