Wolf reißt zwei Schafe mitten in Neschwitz

In Neschwitz wurden zwei Schafe durch den Wolf gerissen © Symbolfoto: dpa

Zwischen 2 und 5 Uhr soll es laut Rissgutachter passiert sein. Zwei Schafe der Familie Mehnert wurden durch einen Wolf getötet. Dabei waren die Tiere an der Zeschaer Straße hinter der Firma Sachsenschmiede durch einen Wildschutzzaun geschützt. Der war eingegraben und an der niedrigsten Stelle 1,45 Meter, im Durchschnitt aber 1,60 Meter hoch. „Das ist jetzt schon sehr nah an den Menschen“, sorgt sich Steffen Mehnert. Denn die nächsten Gebäude sind nur 20 Meter entfernt.

Immerhin hat er seine Tiere noch durch einen weiteren Zaun geschützt. Doch der Wolf, von dem er vermutet, dass er über die Straße gekommen sein muss, kam durch einen Maschendrahtzaun des Nachbarn auf das Grundstück. „Er hat wohl beim Sprung den Riegel der Gattertür erwischt“, sagt Steffen Mehnert. Der Rissgutachter bestätigte, dass es sich um den Angriff eines Wolfes handelt. Steffen Mehnert hofft nun wenigstens auf Entschädigung. Der Gutachter hat vor Ort auch Proben genommen. (SZ/kf)

zur Startseite