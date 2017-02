Wolf reißt zwei Schafe in Milkel Nicht zum ersten Mal hat Annegret Hempel Tiere an den Wolf verloren – trotz eines hohen Zauns.

Annegret Hempel hat das Gelände, in dem sich ihre vier Schafe aufgehalten haben, gut geschützt. Nun ist der Wolf offenbar über diesen hohen Zaun gesprungen und hat zwei der Tiere getötet. © Uwe Soeder

Schafe haben die Hempels schon viele Jahre. Sie haben sie angeschafft, weil sie die große Wiese abfressen, und weil die Kinder aus Milkel gern mal vorbeischauen, um die Tiere zu streicheln oder ihnen einfach nur zuzuschauen. Erst am Donnerstagabend war Annegret Hempel mit dem Enkelkind noch einmal hinterm Haus. Das älteste Tier ist zehn Jahre alt. Doch nun hat nicht einmal der hohe Zaun gereicht, um die Tiere vor dem Wolf zu schützen.

Das Areal, in dem sich die Tiere aufhalten, ist gut geschützt. Der Zaun ist höher als vom Landratsamt gefordert. „Wir wollen doch unsere Tiere schützen, deshalb haben wir wirklich viel gemacht, damit das Gehege sicher ist“, sagt Annegret Hempel. Nicht zum ersten Mal bekam sie Besuch vom Wolf. Bereits zweimal war er da, ein Schaf hat Annegret Hempel schon verloren. Nun war er also wieder im Dorf. „Das finde ich bedenklich, dass er mittlerweile so weit ins Dorf kommt und einen hohen Zaun überspringt“, sagt Annegret Hempel.

Gemeinsam mit ihrem Sohn betreibt sie in der Nähe des Schlosses eine Teichwirtschaft. Der Anblick, der sich ihnen am Freitagmorgen bot, war nicht schön. „Der Gutachter vom Landratsamt sagte, dass wir die Tiere entsorgen lassen müssen“, sagt Annegret Hempel. Als sie sieht, dass bereits der Seeadler über dem Grundstück kreist, handelt sie und schafft die Tiere in einen Schuppen. Sie hoffte, dass die Schafe noch am Nachmittag abgeholt werden und nicht übers Wochenende auf dem Grundstück bleiben müssen. Ihre beiden anderen Tiere haben sich völlig verstört in eine Stallecke zurückgezogen.

Annegret Hempel überlegt nun, auch auf dem hohen Zaun noch einen Elektrozaun anzubringen. Doch selbst das scheint ja nicht mehr sicher zu sein, sagt sie, und fragt sich, wie das alles noch weitergeht.

