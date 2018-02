Wolf hat Schwan geholt Seit Tagen vermissen Neustädter den Schwan auf dem Teich im Neubaugebiet. Die Erklärung ist ganz einfach.

Wolf, du hast den Schwan gestohlen … aber er gibt ihn auch wieder her. © Symbolfoto/Dietmar Thomas

Neustadt. Wo ist der Schwan hin, der im Teich im Neubaugebiet von Neustadt lebt? Das fragten sich in den letzten Tagen wohl einige Neustädter. Vielleicht lebt er ja nicht mehr, befürchten einige, vielleicht ist er umgezogen, schreiben andere auf Facebook. Er könnte natürlich auch gen Süden geflogen sein. Oder war es gar der Wolf? Ja, der war es tatsächlich!

Aber nicht das Tier, beruhigt Stadtsprecherin Sarina Mann lachend: „Bauhofleiter Jörk Wolf hat den Schwan abgeholt.“ Der Besitzer des Teichs wollte an dem Gewässer Pflanzen entfernen und damit das Tier dabei nicht zu Schaden kommt, kam es in den vergangenen Tagen im Bauhof unter. Am Dienstag soll der Vogel zurück an den Promenadenweg gesetzt werden. (SZ/nr)

