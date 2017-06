„Wolf hat bei uns gar keinen Platz“ Das ist die Meinung von Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst.

Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) hat über Pfingsten die Partnerstadt Siófok in Ungarn besucht. Als er wieder zurück in der Zschopaustadt war, habe er davon gehört, „dass der Wolf in Waldheim angekommen sein soll“. Mehr als ein müdes Lächeln kann er der Sache nicht abgewinnen. „Ich habe mich am Mittwoch auch mit Jagdpächter Ralph Strehl in Verbindung gesetzt, um zu erfahren, was an dem Gerücht dran ist, dass ein Wolf einen Rehbock gerissen hat“, sagte er am Donnerstag.

Strehl habe ihm erzählt, dass im Zellwald bei Nossen und im Wermsdorfer Forst nachweislich Wölfe gesichtet wurden. „Es kann natürlich sein, dass ein Tier hier durchzieht. Aber unsere Wälder rund um Waldheim sind einfach zu klein. Der Wolf hat hier zum Leben gar keinen Platz“, meint der Bürgermeister. Am vergangenen Freitag hatten Spaziergänger unweit des Meinsberger Bergs einen toten Rehbock mit verdächtigen Bissspuren am Hals entdeckt. (DA/sol)

