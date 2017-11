Wolf bei Stolpen überfahren Das Tier kollidierte am Dienstagmorgen mit einem Pkw. Es war wohl der erste Unfall dieser Art im Landkreis.

Laut Polizei ist am Dienstag nahe Stolpen ein Wolf in ein Auto gelaufen. © dpa

Wohl zum ersten Mal im Landkreis hat ein Wolf einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 6 Uhr war ein 60-jähriger Fahrer eines Dacia auf der S 164 zwischen Dobra und Stolpen unterwegs. In Höhe einer Straußenfarm lief plötzlich ein Wolf auf die Fahrbahn und in den Pkw. Der Zusammenstoß war so heftig, dass das Tier starb. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. (szo)

