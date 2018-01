Wolf bei Rossau gesichtet Ein Jäger hat das Tier entdeckt. Nach Döbeln ist es der zweite Nachweis in Mittelsachsen.

Ende vorigen Jahres gelang Jäger Thorsten Backhaus dieser Schnappschuss von dem Wolf. © Thorsten Backhaus

Rossau. Auf einer Wiese bei Seifersbach nahe Rossau hat Thorsten Backhaus am 20. Dezember einen Wolf gesichtet. Gegen 15.30 Uhr war der 50-Jährige auf dem Weg zur Jagd, als er im Grün das Tier wahrnahm. „Ich dachte erst, es ist ein Reh“, so Backhaus.

Als er erkannte, dass es ein Wolf ist, nahm er sein Handy und filmte und fotografierte das Tier. Die Aufnahmen schickte er an den Sachsenforst und die untere Jagdbehörde. Die Behörden kontaktierten das zuständige Wolfsbüro in der Lausitz. Von dort kam nun die offizielle Bestätigung: „Das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland hat das Material untersucht und als eindeutigen Nachweis bestätigt“, sagt Philipp Kob, Mitarbeiter im Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“.

Es ist bereits der zweite eindeutige Nachweis eines Wolfes in Mittelsachsen. Am 17. April 2017 hatte eine Privatperson nahe Döbeln ebenfalls einen Wolf gesichtet. Festgehalten worden sei das Tier etwa sieben Kilometer östlich von Döbeln, so eine Mitarbeiterin des Kontaktbüros Ende Juni.

In beiden Fällen handelt es sich der Wahrscheinlichkeit nach um Wölfe auf Wanderschaft. (DA/mf)

zur Startseite