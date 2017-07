Wolf bei Döbeln gesichtet Unweit von Döbeln ist der Fotobeweis gelungen. Schaf- und Ziegenhalter sollten jetzt dringend handeln, raten Experten.

Am 17. April 2017 ist ein Wolf – nicht dieser – unweit von Döbeln fotografiert worden. © Symbolbild/dpa

Ein Foto vom 17. April bringt Gewissheit: Der Wolf ist im Altkreis Döbeln angekommen. Das teilte das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ am Freitagnachmittag mit. „Das Tier wurde an diesem Tag etwa sieben Kilometer östlich von Döbeln von einer Privatperson fotografiert. Das Bild wurde als eindeutiger Nachweis eingestuft und nach Überprüfung der Örtlichkeit als Erstnachweis für den Landkreis Mittelsachsen bestätigt“, so Mitarbeiterin Jana Endel.

Bis jetzt gebe es allerdings keinen Hinweis darauf, dass sich der Wolf noch in der Region aufhält. „Möglicherweise handelte es sich um einen Wolf auf Wanderschaft“, so Jana Endel. In Sachsen sind Wölfe seit Ende der 1990er Jahre wieder dauerhaft heimisch. Junge Wölfe verlassen meist im Alter von ein bis zwei Jahren das elterliche Territorium. „Auf der Suche nach einem eigenen Territorium und einem möglichst nicht verwandten Paarungspartner können sie weite Strecken zurücklegen. Daher ist mit dem Vorkommen von Wölfen außerhalb der bekannten Wolfsgebiete jederzeit zu rechnen“, so Jana Endel. In den vergangenen Monaten gab es immer mal wieder Hinweise auf Wolfssichtungen im Altkreis Döbeln – die sich bislang im Nachhinein aber als Fehlalarm herausstellten.

Leckerlis auf dem Präsentierteller

Das Wolfsbüro in der Lausitz rät Tierhaltern dennoch, Vorkehrungen zu treffen. Ulrich Klausnitzer ist der Herdenschutzbeauftragte für Mittelsachsen. Er meint, dass vor allem Schaf- und Ziegenhalter ihre Zäune überprüfen sollten. „Wichtig ist ein ordentlicher, funktionierender Elektrozaun. Der bietet einen nahezu 100-prozentigen Schutz“, so Klausnitzer. Die Nutztiere über Nacht einzustallen, sei ebenfalls hilfreich. Tiere, die im Freien lediglich angepflockt sind, „sind für den Wolf wie ein Leckerli, das draußen rumliegt“, sagte Ulrich Klausnitzer.

Pferde und Rinder stünden nicht oder nur sehr selten auf dem Speiseplan des Wolfes. „Manchmal kommt es vor, dass es Kälbern gelingt, die Koppeln zu verlassen. Die Halter müssen dafür Sorge tragen, dass das nicht passieren kann.“ Andernfalls sei so ein herumirrendes Kälbchen natürlich leichte Beute.

Da Geflügel und Hasen meist eingestallt seien, müssten Halter dieser Tierarten nicht um ihre Bestände fürchten. Wer sich doch für eine Haltung im Freien entscheidet, müsse eher die natürlichen Fressfeinde Fuchs, Waschbär und Marder fürchten als den Wolf.

Halter von Gatterwild sollten ebenfalls ihre Zäune überprüfen. „Wenn sie in Ordnung sind, kann eigentlich nichts passieren. Wichtig ist ein Untergrabschutz. Denn Wölfe springen nicht, sondern kriechen – das ist dasselbe Verhaltensmuster wie beim Hund“, sagte Klausnitzer.

Sowohl die Anschaffung solch eines Untergrabschutzes als auch die eines Elektrozauns samt Zubehör zum Schutz von Ziegen und Schafen würden vom Land finanziell unterstützt. „Der Freistaat Sachsen übernimmt 80 Prozent der Nettokosten“, so Ulrich Klausnitzer. Der Haßlauer ruft jedoch zur Besonnenheit auf: In Görlitz seien rund 2 000 Kotproben von Wölfen genommen worden. In weniger als einem Prozent seien Hinweise auf verspeiste Nutztiere zu finden gewesen. „Der Wolf frisst normalerweise Rehe, Hirsche und Wildschweine. Dabei kommt er sogar noch den Bauern zu Hilfe, wenn er die Wildschweinbestände dezimiert“, meint der Herdenschutzbeauftragte.

Für den Menschen stellen wildlebende Wölfe in der Regel keine Gefahr dar. „Die Tiere bemerken die Menschen meist frühzeitig und meiden eine direkte Begegnung“, so Jana Endel vom Lausitzer Wolfsbüro. Hinweise zu Wolfssichtungen aus der Bevölkerung seien für das Wolfsmonitoring eine wertvolle Hilfe, ergänzte sie. Mittelsachsen können Hinweise an die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes, an das Lupus Institut für Wolfsmonitoring und -forschung oder das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ melden.

Meldung von Sichtungen: Landratsamt Tel. 03731 7994001, E-Mail umwelt.forst@landkreis-mittelsachsen.de; Lupus Tel. 035727 57762, E-Mail kontakt@lupus-institut.de; Kontaktbüro Tel. 035772 46762, E-Mail kontaktbuero@wolf-sachsen.de; Herdenschutzbeauftragter Ulrich Klausnitzer: Tel. 0151/50551465, E-Mail Herdenschutz@Klausnitzer.org

