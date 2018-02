Wohnzimmner brennt Ein Kamin hat in einem Einfamilienhaus offenbar eine Decke entflammt. Dann ging alles ganz schnell.

Haselbachtal. Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ist es in der Nacht zu Sonntag im Haselbachtaler Ortsteil Reichenau gekommen. Ausloser des Feuers war offenbar eine Decke. Diese lag in der Nähe eines Kamins im Wohnzimmer. Der 59-jährige, allein im Haus lebende Eigentümer hatte vor dem Zubettgehen noch einmal im Kamin nachgelegt. Wenig später bemerkte er das Feuer und benachrichtigte über eine Nachbarin die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Wohnzimmer in vollem Umfang. Die Kameraden löschten das Feuer ab, wodurch es zu keinem Übergreifen auf weitere Räume kam. Allerdings verrußten die weiteren Zimmer im Erdgeschoss leicht. Der Eigentümer erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Der entstandene Schaden ist nicht abschließend bekannt, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. (szo)

