Wohnzimmer brennt

E-Bike gestohlen Bautzen. Ein E-Bike im Wert von 2.200 Euro ist in der Bautzener Liselotte-Hermann-Straße gestohlen worden. Das Rad der Marke Cube Reaction Hybrid, Farbe: grau/schwarz stand im Flur eines Mehrfamilienhauses und war nicht angeschlossen, als es am Sonnabend, zwischen 21.30 und 22.30 Uhr, verschwunden ist.

In Parfümerie eingebrochen Königsbrück. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind in der Nacht zu Freitag Einbrecher in eine Parfümerie in der Curt-Tausch-Straße gelangt. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Pflegeprodukte und Parfüms im geschätzten Gesamtwert von 4.000 Euro. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Steinigtwolmsdorf. Zwei Strafverfahren hat jetzt ein 30-Jähriger am Hals. Er war in der Nacht zu Sonntag mit 1,5 Promille mit einem Peugeot in Steinigtwolmsdorf unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geraten ist. Als die Beamten ihm den Führerschein wegnehmen wollte, stellte sich heraus, dass der Mann auch keine Fahrerlaubnis hatte.

Einbrecher nehmen Scheibwaren mit Kamenz. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude eines Abholmarktes in der Kamenzer Güterbahnhofstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Schreibwaren-Artikeln. Angaben zur Höhe der Beute sind erst nach der Inventur möglich. Der entstandene Schaden ist derzeit ebenfalls noch nicht bezifferbar.