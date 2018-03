Wohnzimmer auf dem Wochenmarkt Die Organisatoren des Ostritzer Friedensfestes bieten mittwochs Raum für Diskussionen.

Blick auf den Marktplatz. © Thomas Eichler

Ostritz. Das Neonazi-Festival im April sorgt in Ostritz weiterhin für intensive Diskussionen. Im Mittelpunkt steht für viele die Frage: Wie sollen wir uns verhalten, wenn vom 20. bis 22. April Rechtsextremisten aus ganz Deutschland auf dem Gelände des Hotels „Neißeblick“ feiern? Ist das „Friedensfest“ die richtige Antwort, das vom IBZ Sankt Marienthal gemeinsam mit Vereinen und Initiativen aus der Stadt und dem Umland organisiert wird?

Darüber können die Ostritzer in den kommenden Wochen immer mittwochs auf dem Wochenmarkt miteinander sprechen. Die Organisatoren des Friedensfestes bauen dafür am kommenden Mittwoch von 10 bis 13 Uhr erstmals ein mobiles Wohnzimmer auf dem Markt auf. Hier soll es immer die neuesten Informationen zu allen Aktivitäten an jenem Aprilwochenende geben. Weitere Termin sind der 21. März sowie der 4. und der 18. April. (SZ/fs)

zur Startseite