Wohnwagen verschwunden In der Nacht zu Dienstag hatten es Diebe auf einen Schaustellerwagen abgesehen. Die Polizei sucht nach dem 7000 Euro teuren Anhänger.

Diesen Schaustellerwagen haben die Diebe mitgenommen. Er ist mit einem kompletten Bad und einer Küche ausgestattet. © Polizeidirektion Dresden

In der Nacht zu Dienstag hatten es Diebe auf einen Schaustellerwagen in Lampertswalde abgesehen. Laut Polizei entwendeten die Täter den Wohnwagen im Wert von 7 000 Euro von einem Grundstück an der Bahnhofstraße. Nun sucht die Polizei nach dem Anhänger und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Der Wohnwagen ist silberfarben, hat rechtsseitig zwei Türen und auf der linken Seite ein goldfarbenes Bullauge. Er ist mit einem kompletten Bad und einer Küche ausgestattet. Wer den Anhänger gesehen hat oder Angaben zu seinem Verbleib machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Großenhain oder der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 zu melden. (SZ)

