Wohnungssuche doch noch mit Erfolg Im April berichtete die SZ über einen Mann, dem die Obdachlosigkeit drohte. Nun gibt es gute Nachrichten.

Nico Hinz (rechts) war lange erfolgslos auf Wohnungssuche in Freital. Wolfgang Schmidt (links) half ihm, eine Bleibe zu finden. © Archiv: Andreas Weihs

Der Freitaler Nico H., der im Frühjahr verzweifelt auf Wohnungssuche war und sich mit seinem Anliegen an die Sächsische Zeitung gewandt hatte, hat nun doch eine Bleibe gefunden. Bei der Suche half ihm Wolfgang Schmidt. „Ich habe einen Brief an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geschrieben“, berichtet Schmidt. Von dort sei das Schreiben weiter an das zuständige sächsische Ministerium und letztlich an das Jobcenter weitergeleitet worden.

Nico H., der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hatte zwar eine Wohnung gefunden. Die Miete war allerdings 40 Euro höher als die für Hartz-IV-Empfänger vorgegeben Wohnkosten. Ausnahmeregelungen sind allerdings möglich, wenn keine günstigere Wohnung gefunden werden kann. Nico H. wohnt nun an der Dresdner Straße in Freital-Deuben.

