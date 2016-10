Wohnungsnot bei den Fledermäusen Mausohr, Abendsegler und Graues Langohr können große Bauprojekte ausbremsen. Viel Schutz hat Gründe.

So nah und so gut sieht man die fliegenden Säugetiere selten. Ein Wissenschaftler untersucht hier ein Tier, um es künftig beobachten zu können. Denn die Bestände der Fledermäuse gehen zurück. © dpa

Eine Fledermausbrücke über die neue B178 bei Oderwitz und Oberseifersdorf soll für das Große Mausohr und die Mopsfledermaus Einiges erleichtern. In der Tat kann eine echte Brücke hier helfen, weil sich die Tiere sonst schwertun, über vielbefahrene Straßen hinweg zu fliegen. Wenn aber auf der Brücke Pflanzen wachsen, Insekten schwirren, finden die kleinen Säugetiere, die sich mit Echolot orientieren, besser den Weg auf die andere Seite.

Doch gibt es zwischen Löbau und Zittau überhaupt viele Fledermäuse? Ja, sagt Peter Müller von der Unteren Naturschutzbehörde in Löbau. Doch die Bestände sinken, das sei zu merken, meint Helmut Poick, Fledermausexperte aus Kemnitz. Neben dem Großen Mausohr und der Mopsfledermaus leben noch andere Arten in der Region. Für Laien sehen sie alle ziemlich gleich aus. Eine Möglichkeit, sie zu unterschieden, besteht laut Müller anhand der Lebensräume. Manche Arten halten sich lieber im Wald auf und verstecken sich in Baumhöhlen – wie zum Beispiel der große Abendsegler. Andere haben sich an die Umstände angepasst und suchen sich Plätze in menschlicher Umgebung, wie das Große Mausohr, das sich gern in Gebäuden einnistet. „Durch Untersuchungen des Kots kommt man auch weiter, aber das bedarf Expertenwissen“ so Poick. Auch Seen oder Teiche, an denen es abends viele Insekten gibt, suchten die Tiere gern auf. Das ist zum Beispiel bei den Eichgrabener Teichen so.

Doch was kann man tun, wenn sich Fledermäuse bei einem heimisch fühlen? Prinzipiell stehen die Tiere und ihre Quartiere unter Naturschutz. Wenn man ein Haus, in dem Fledermäuse leben, sanieren oder abreißen möchte, sollte man Ersatzquartiere anbieten, erklärt Alexander Wünsche von der Naturschutzbehörde beim Landkreises. Die Kästen kann man in die Hausfassade einlassen, unter die Dachziegeln oder in den Dachstuhl einbauen– meist fallen sie überhaupt nicht auf.

Wer sich so um die Fledermäuse müht, kann sogar ausgezeichnet werden: 45 Fledermausplaketten sind im Kreis bereits verliehen worden. Die Grundschule in Jonsdorf und das Schullandheim Eurohof Dreiländereck tragen eine solche Plakette, die von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt vergeben werden. Dazu muss man allerdings sein Haus fledermausgerecht präparieren. Was man zudem für die Tiere machen kann, ist auch optisch schön anzusehen. „Die Säuger ernähren sich von Insekten, diese wiederum brauchen Pflanzen, am besten heimische, offen blühende Blumen“, erklärt Gerd Hummitzsch von der Naturschutzbehörde: „Wo kein Nektar, da kein Leben.“

Allerdings ist der Mensch auch die größte Gefahr für die Tiere, betonen die Experten. Viele Quartiere verschwinden durch Haussanierungen oder beim Fällen von hohlen Bäumen in der Forstwirtschaft. Oft werden die kleinen Tiere dabei durch die Unwissenheit der Leute, beim Sanieren übersehen und in das Haus eingeschlossen, wo sie dann sterben. Gefährlich sind auch die Windkraftanlagen in der Region. Zum einem können die Fledermäuse gegen die Rotorblätter fliegen, zum anderen kann es passieren, dass sie wegen des Unterdrucks ein Barotrauma erleiden, bei dem die Lungen und andere innere Organe der Tiere platzen. „Für mich ist das keine ökonomische Energiegewinnung, wenn dabei Tiere gefährdet werden“, sagt Helmut Poick. Er sieht zudem in der Landwirtschaft, besonders durch Pestizide, einen weiteren Todfeind für die geflügelten Säuger.

Eine Umsiedlung ist keine gute Idee, meinen die Experten. Die Tiere fliegen nämlich meist an den alten Ort zurück, weil sie ja dort Nahrung gefunden haben. Sie müssen in ihrem biologisch vorgesehenem Terrain bleiben, um überleben zu können. Das hat auch klimatische Gründe. Denn auch die Klimaerwärmung ist ein Faktor, der die Populationen schrumpfen lässt. „Die Tiere wachen zu früh aus dem Winterschlaf auf und finden keine Nahrung, weil keine Insekten fliegen und so müssen sie verhungern“, so Müller.

Obwohl die kleinen Säuger niemandem etwas tun, reagieren viele Menschen doch eher negativ auf die Tiere. Manch einer denkt, dass die Tiere Krankheiten übertragen, wie Tollwut, was nach Angaben von Alexander Wünsche allerdings sehr selten vorkomme. Zudem werde man nicht aktiv von infizierten Tieren angegriffen. Ähnlich sieht es auch mit dem Kot aus. Dieser ist nämlich nicht giftig. „Völliger Quatsch, ich arbeite schon so lange mit den Tieren und lebe immer noch“ reagiert Poick. Fledermauskot selbst ist zudem ein hervorragender Dünger.

Auch deshalb sollte man lieber froh darüber sein, dass sich die kleinen Tiere bei einem heimisch fühlen. Immerhin fressen sie beispielsweise für Menschen lästige Mücken. Helmut Poick hätte sie deshalb gern als Nachbar. Allerdings: „Bei mir zieht keine einzige Fledermaus ein, die wissen wohl, dass ich sie beobachte“, erzählt Poick lachend.

