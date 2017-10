Wohnungsgesellschaft will Akzente setzen Hoyerswerdas stadteigener Großvermieter ist mit Schwerpunkten im Handlungsprogramm zum Leitbild vertreten.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mietergärten direkt am Haus gibt es bei der Genossenschaft in Hoyerswerdas WK IX. Die Gesellschaft plant nun, an einem Neubau gleichzuziehen. © Julia Lindenberger Mietergärten direkt am Haus gibt es bei der Genossenschaft in Hoyerswerdas WK IX. Die Gesellschaft plant nun, an einem Neubau gleichzuziehen.

2007 gab es Abrisse an der Virchowstraße mit folgender Gestaltung der Lücken. So eine Nachnutzung – und nicht nur Rasensaat – soll die Regel sein.

Im Achtgeschosser Bautzener Allee 45 bis 51 ist auch der Pflegedienst „Nächstenliebe“ zu finden.

Wenn die städtische Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda (WH) ihre Mieter quartalsweise über aktuelle Entwicklungen informiert, tut sie das in einer Zeitschrift namens „Wohnen“. Bisher lautete die Unterzeile dafür schlicht „In Hoyerswerda“. Mit der jüngsten Ausgabe hat die WH die Zurückhaltung aufgegeben. „Im schönen Hoyerswerda mitten im Lausitzer Seenland“ heißt es nun. Die Veränderung im Ton ist Teil einer Art Charme-Offensive, die wohl zumindest teils mit dem Wechsel des Geschäftsführers vor knapp einem halben Jahr zu tun hat. Der Neue im Chefsessel, Steffen Markgraf, kündigte damals an, „persönliche Akzente setzen“ zu wollen.

Man findet Akzente – ob nun persönlich oder nicht – auch im Handlungsprogramm zum Stadtleitbild, zu dem die städtischen Unternehmen Maßnahmen beigetragen haben. Hier sind drei Beispiele:

Ein Stadthaus für junge Familien

Als „Angebot für junge Familien“ aufgeführt ist im Konzept der Punkt „Neubau von Wohnungen mit Gartennutzung“. Steffen Markgraf sagt, die Idee sei keineswegs als Großvorhaben zu verstehen. Zunächst gedacht ist an ein Stadthaus mit acht bis zehn Wohnungen. Ein konkreter Standort ist noch nicht ausgewählt. Der Wohnungsgesellschaft schwebt allerdings durchaus vor, vorzugsweise in der Neustadt zu bauen. Hier verfüge man schließlich über die entsprechenden Flächen. „Wir wollen versuchen, junge Familien in Hoyerswerda zu halten beziehungsweise nach Hoyerswerda zu locken“, bekräftigt Markgraf das im Handlungsprogramm benannte Ziel. Dort stehen auch zwei weitere Informationen, nämlich der anvisierte Zeit- und der ins Auge gefasste Kostenrahmen. Bis 2020 will die Gesellschaft den Neubau umgesetzt haben.

Rund eine Million Euro hat sie dafür an Investitionskosten geplant. Zwei Kernpunkte sind der WH im Zusammenhang mit dem Stadthaus wichtig. Das eine ist das, was Steffen Markgraf „zeitgemäße Grundrisse“ nennt. Es geht dabei darum, dass die Bewohner etwas mehr Platz haben sollen als zum Beispiel in Typ-P-1- oder P-2-Wohnungen. Ein Durchschnittszimmer dürfe heute ruhig 15 statt acht oder zwölf Quadratmeter haben. Zudem sollen die Wohnungen hell sein – mit Fenstern in möglichst allen Zimmern. Zugleich aber sagt der Geschäftsführer auch, die Kosten müssten beim Neubau im Blick bleiben: „Die Miete darf nicht durch die Decke gehen.“ Der zweite Kernpunkt sind Mietergärten vorm Haus – so etwas klappt ja schon seit Jahren gut im und am LebensRäume-Haus Geyerstraße 26 - 33 im WK IX.

Umbaupläne für Betreutes Wohnen

Einen Partner aus dem Sozialwesen benötigt die WH für ein Vorhaben, das im Handlungsprogramm unter „Objekte für Betreutes Wohnen“ läuft. „Wir wollen, dass die Menschen in der City bleiben“, erklärt Steffen Markgraf – und verweist dabei auf die Wohnviertel, die Lausitz-Center, Lausitzhalle und Klinikum in der Nähe haben. Warum also nicht ein Haus im WK I oder im WK III so umbauen, dass es sich für ältere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eignet, und warum nicht für die Betreuung dieser Menschen mit einem Sozialdienst kooperieren?

Gespräche dazu laufen wohl bereits. Freilich dauert es etwas, die Sache in Sack und Tüten zu packen, weshalb das Projekt (ebenfalls zunächst mit einer Million Euro veranschlagt) eher mittel- bis langfristig umgesetzt werden soll – im Konzept steht dazu „bis 2025“. Man sei mit der Idee derzeit noch am Anfang, sagt Steffen Markgraf und nickt, wenn man ihn fragt, ob die Kooperation mit dem Pflegedienst „Nächstenliebe“ im Achtgeschosser Bautzener Allee 45 - 51 als Vorbild dienen soll. Im Grunde schon, meint er. Er denke aber an eine noch stärkere Kooperation.

Alternativen zur Wiese

„Circa 100 000 Euro“ im Jahr plant die WH laut Handlungsprogramm für die „Schaffung von Spielplätzen und Begegnungsstätten sowie die Brachen- und Ruinenbeseitigung“ ein. Darunter kann man nun Vieles verstehen, der Fokus liegt hier aber eindeutig auf der sinnvollen Nachnutzung von Abrissflächen. Ganz neu ist die Sache nicht. So entstand nach dem Abriss des Hauses Bertolt-Brecht-Straße 43 - 47 im Jahr 2004 ein Parkplatz. Gleiches soll nun passieren, wenn demnächst am anderen Ende derselben Straße das Haus 1 - 5 verschwindet.

Aber es können eben auch mal ein neuer Spielplatz angelegt oder Bäume sowie Sträucher gepflanzt und ein paar Sitzbänke daneben gestellt werden – die erwähnten Begegnungsstätten, also Plätze zum Sitzen und Schwatzen. Die 2003 beim Kunstprojekt „Superumbau“ auf einem Bauschild zu lesende Alternative „Hier entsteht 1 Wiese“ findet Steffen Markgraf im Sinne einer sinnvollen Quartiersentwicklung weniger schön. Zumal, wie er sagt, wachsende Rasenflächen für die Gesellschaft auch wachsende Mäh-Kosten bedeuten.

zur Startseite