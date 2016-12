Wohnungsgesellschaft soll schnell Bauland schaffen Die WGR bekommt dafür städtisches Land an der Segouer Straße. Kritiker befürchten, dass das ein schlechter Deal ist.

Die Baugrundstücke an der Segouer Straße sollen von der WGR erschlossen werden. © Lutz Weidler

Eine gute Nachricht für alle Riesaer, die bauen wollen: Die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) will so schnell wie möglich Bauland an der Segouer Straße schaffen. Die Voraussetzungen dafür hat der Stadtrat am Mittwochabend getroffen. Die Mehrheit der Räte entschied sich dafür, der städtischen Wohnungsgesellschaft das Grundstück in Weida zu überlassen. Im Gegenzug bekommt die Stadt von der WGR das Land, auf dem die dritte Grundschule (Magdeburger Straße) steht, einige Flurstücke in Gröba und rund 270 000 Euro. Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) begrüßt den Beschluss ausdrücklich. „Wenn die WGR das jetzt in die Hand nimmt, kommen wir schnell zu günstigem Bauland. Junge Familien, die sich in unserer Stadt ansiedeln möchten, wird das sehr freuen. Wir brauchen diese Belebung in Weida.“

Aber was bedeutet „schnell“? Laut WGR-Chef Roland Ledwa wird es mindestens noch zwei Jahre dauern, ehe die ersten Häuslebauer beginnen können. Zu den Quadratmeterkosten an dem Standort kann er noch nichts sagen. In dem von der WGR erschlossenen Baugebiet Stadtblick in Weida ist der Quadratmeter Bauland zum Beispiel ab 39 Euro zu haben. Ziel für Marco Müller ist es, das Land an der Segouer Straße zu ähnlich günstigen Preisen anzubieten. Ob ein Investor das hätte leisten können, bezweifelte er in der Stadtratssitzung. „Für 90 Euro den Quadratmeter wird man das Bauland dort auch nicht los.“

Das Land für weniger zu verkaufen sei allerdings geschäftsschädigend, sagt Uwe Pulwer von der EP Projekt- und Verwaltungsgesellschaft. Das Dresdner Unternehmen hatte auch schon Interesse an dem Grundstück an der Segouer Straße. „Wer hier 60 Euro und weniger pro Quadratmeter für erschlossenes Bauland verlangt, legt als Investor am Ende eignes Geld drauf.“

Dass die Vermarktung der Grundstücke kein sonderlich attraktives Geschäft ist, davon geht auch der WGR-Chef aus. „Wir werden Abschreibungen vornehmen müssen, wenn wir die Grundstücke günstig vermarkten wollen“, sagte er am Mittwochabend.

Aus Sicht von Linken-Fraktionschefin Uta Knebel würde der Riesaer Baulandmarkt durch die Niedrigpreise der WGR torpediert. „Wir unterwandern hier mit unserer eigenen städtischen Gesellschaft den Markt. Wer will da noch in Riesaer Bauland investieren?“, fragt sie. Uwe Pulwer jedenfalls ist die Lust vergangen. Bislang konnte er es sich vorstellen, in Riesa mit Bauland Geld zu verdienen, und zwar mit Preisen zwischen 80 und 90 Euro je Quadratmeter. Nun überlegt er, die Gespräche über einen anderen Standort mit dem Rathaus abzubrechen.

Stadträte von Linken, Bürgerbewegung und Freien Wählern hatten am Mittwoch gegen den Grundstückstausch gestimmt. „Ich kann gerade nicht nachvollziehen, ob hier am Ende nicht ein mieses Geschäft für die Stadt rauskommt“, sagte etwa Wilfried Brendel (Bürgerbewegung). Linkenchefin Knebel hätte vorab gerne einen Variantenvergleich gesehen, aus dem hervorgeht, ob die Stadt besser davon kommt, wenn sie das Grundstück ausschreibt, verkauft und die Erschließung des Baulandes einer anderen Firma überlässt – der EP Projekt- und Verwaltungsgesellschaft zum Beispiel.

Stadtsprecher Uwe Päsler verteidigt den Stadtratsentschluss: „Bei einem Verkauf an einen Investor wäre vielleicht mehr Geld in die Stadtkasse geflossen, aber die Stadt hätte die Entwicklung der Fläche nicht mehr in der Hand gehabt.“ Zudem hätte sich das Ziel, schnell neues Bauland zu erschließen, weiter verzögert: „Der Flächentausch kann schnell vollzogen werden.“ Die Verträge zwischen Stadt, WGR und Notar seien bereits im Vorfeld abgesprochen worden. Und noch ein Problem werde mit dem Grundstückstausch gelöst, so Päsler. „Für den nun vorgesehenen Neubau der dritten Grundschule an der Magdeburger Straße hätte die Stadt die Fläche sonst von der WGR für mehrere Hunderttausend Euro kaufen müssen.“

Bevor nun die Hebel in Bewegung gesetzt werden, wird die Stadt wohl noch auf ein Okay aus dem Landratsamt warten müssen. Denn Uta Knebel wird aller Voraussicht nach Widerspruch gegen den am Mittwoch gefällten Beschluss einlegen. „Uns Stadträten standen nicht ausreichende Informationen zur Verfügung, um eine seriöse Entscheidung treffen zu können. Außerdem dürfen wir nicht zulassen, dass das Vermögen unserer städtischen Gesellschaften für ein Vorhaben schmilzt, das genauso gut von der freien Wirtschaft erledigt werden könnte.“

