Wohnungseinbruch Geld und Schmuck stahlen Diebe in Altenberg aus einem Schrank.

© Symbolbild: dpa

Altenberg. An der Marienstraße in Altenberg ist am Mittwoch zwischen 10.30 und 15 Uhr eingebrochen worden, teilt die Polizei am Sonntag mit. Die unbekannten Täter waren auf noch nicht bekannte Art und Weise in das Einfamilienhaus des Geschädigten(87) eingedrungen. Zielgerichtet begaben sie sich in die Schlafstube und entwendeten aus einem Schrank eine Geldkassette. In dieser befanden sich neben Bargeld verschiedener Schmuck und eine Münzsammlung.

