Wohnungsbrand in Weißwasser Auf der Brecht-Straße brennt eine Wohnung komplett aus. Elf Personen müssen mit der Drehleiter aus dem Haus gerettet werden.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. © LausitzNews.de

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei eilten am späten Montagabend nach Weißwasser in die Bertolt-Brecht-Straße. Dort war es aus bislang ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Brandes in einer Parterrewohnung gekommen. Bei dem Haus handelt es sich um einen Viergeschosser, aus welchem elf Personen mithilfe der Drehleiter gerettet werden mussten. Fünf von ihnen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Weißwasser und Weißkeißel mit 20 Kameraden, welche die Brandbekämpfung übernahmen. Die betreffende Wohnung ist unbewohnbar. Der 37-jährige Mieter der Wohnung war nicht anwesend. Als er gegen 0.30 Uhr nach Hause kam, war er entsprechend geschockt von dem Geschehen. Laut Polizeiangaben kann er sich das Feuer nicht erklären. Auch ein vorheriger Einbruch in der Wohnung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Alkohol- und Drogentest bei dem Wohnungsmieter verlief negativ.

Nach Ende der Löschmaßnahmen konnten die Mieter der beiden oberen Etagen wieder in ihre Wohnungen zurück, die anderen wurden in einem Hotel untergebracht. Angaben zu einer Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Ein Brandursachenermittler wird am heutigen Dienstag seine Arbeit aufnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. (szo)

