Wohnungsbrand in Heidenau In der Beethovenstraße hat es im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses gebrannt. Zwei Personen mussten in die Klinik.

Am späten Mittwochmittag rückte die Feuerwehr in die Beethovenstraße in Heidenau aus. Dort brannte es in einem Wohnhaus.

Feuerwehrleute retteten aus dem Brandhaus sechs Meerschweinchen sowie zwei Hunde.

Heidenau. Feueralarm am späten Mittwochmittag in Heidenau. Zwei Personen wurden bei einem Brand im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses verletzt. Dabei handelt es sich nach ersten Angaben um einen Mann und einen Jungen. Die beiden hatten den Brand selbst bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst und dem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht.

Kameraden der Feuerwehren von Heidenau und Dohna rückten mit 20 Feuerwehrleuten zur Heidenauer Beethovenstraße aus und löschten den Brand im Erdgeschoss. Außerdem lüfteten sie das Einfamilienhaus und kontrollierten alles mit einer Wärmebildkamera.

Warum es im Wohnzimmer brannte, ist unklar, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler sah sich am Nachmittag die Wohnung näher an. Feuerwehrleute retteten aus dem Brandhaus sechs Meerschweinchen sowie zwei Hunde. Möglicherweise kann aufgrund von Rauch und Rußablagerungen sowie Brandgeruch das Haus nicht bewohnt werden. Insgesamt sollen fünf Personen in dem Haus wohnen. (mf)

