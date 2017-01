Wohnungsbrand in der Burgker Straße Am Mittwochabend brach in einer Wohnung in Freital ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

© Symbolbild:SZ/Uwe Soeder

In der Burgker Straße in Freital kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Laut Polizei wurden dabei keine Personen verletzt. Angaben zum Schaden gibt es bisher noch nicht. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. (szo)

