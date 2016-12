Wohnungsbrand in Bautzen In der Altstadt brach in der Nacht zu Sonntag Feuer aus, die genauen Umstände werfen noch Fragen auf.

In der Altstadt von Bautzen hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. © Uwe Soeder

Feuerwehreinsatz in der Bautzener Altstadt: In einer Wohnung An den Fleischbänken brach am Sonntagmorgen ein Feuer aus. Dabei werfen die genauen Umstände des Brandes noch Fragen auf. Nach Angaben der Polizei fing in einem Zimmer ein Sessel Feuer. Die Flammen erloschen zwar von selbst. Allerdings mussten die 35 Jahre alte Mieterin und ihre drei Kinder im Alter von fünf, sieben und acht Jahren in Krankenhaus mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Wie das Feuer ausbrach, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Auch einige weitere Umstände geben den Beamten noch Rätsel auf. So wurden während des Einsatzes ein beschädigtes Fenster und ein Pflasterstein in der Wohnung gefunden. Kriminaltechniker stellten fest, dass der Stein keine Brandspuren trug. Er kam also offenbar erst während des Feuerwehr-Einsatzes in die Wohnung. Ob er durch das Fenster geworfen wurde oder auf anderem Wege dorthin gelangte, muss noch geprüft werden. Ebenso, ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht.

Die Feuerwehr war in der Nacht mit 30 Mann im Einsatz. Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden nicht beschädigt.

