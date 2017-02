Wohnungsbrand: 14-Jähriger muss in Klinik

Der Freitag endete für einen 14-jährigen Dresdner mit der Einlieferung ins Krankenhaus. Aus bisher unbekannter Ursache brach gegen 14.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Senftenberger Straße in Prohlis ein Feuer aus. Die Flammen entzündeten sich im Wohnzimmer der Wohnung. Durch das Feuer wurde der Raum total verrußt, teilte die Polizei mit.

Der zum Zeitpunkt des Brandes anwesende 14-jährige Sohn der Mieterin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Dresdner Klinik. Wie hoch der Schaden an Mobiliar und Wohnung ist, können die Beamten bisher nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Dresdenweit ist die Zahl der Brände in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Zwar musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr 820 Brände löschen. Das sind vier mehr als 2015, aber nicht mal halb so viele wie kurz nach der Wende. Damals registrierten die Brandschützer pro Jahr mehr als 2 000 Brände, sagte Feuerwehrchef Andreas Rümpel. (SZ/jv)

