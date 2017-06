Wohnungsbaugenossenschaft unterstützt Füchse weiter Dieser und andere regionale Partner verlängern die Sponsorenverträge für die Eishockeymannschaft aus Weißwasser.

Szene aus dem Spiel Lausitzer Fuechse gegen SC Riessersee: Jens Heyer (14, Lausitzer Fuechse) im Zweikampf mit Louke Oakley (19, SC Riessersee) © Thomas Heide

Weißwasser. Beide großen Weißwasseraner Wohnungsbau- unternehmen werden in der kommenden Saison Partner der Lausitzer Füchse bleiben. Nach der WBG - Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser hat auch die Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser den Vertrag verlängert. Die WGW ist seit vielen Jahren Partner des Eissports in Weißwasser. Sie engagiert sich aber auch für viele andere Projekte in der Stadt. Dazu gehört unter anderem das kürzlich veranstaltete große Turnier zur Welpen-Liga. Darüber informiert Füchse-Sprecher Andreas Friebel.

Im Zuge der Vereinbarung können unter anderem den Spielern der Lausitzer Füchse und ihren Familien moderne Wohnungen in der Stadt bereit gestellt werden. Das Logo der Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser eG, wird auf dem Eis und auf zwei Banden in der Eisarena zu sehen sein.

Erstmalig unterstützt in der kommenden Saison das Steuerbüro Silvia Krause Weißwasser den Eishockey-Zweitligisten als Sponsor.

Auch die Verträge mit den Firmen Detlef Wolsch Hoch- und Ausbau aus Weißwasser, der BGB Baugesellschaft Brechel aus Bernsdorf, der Nilos Hans Ziller GmbH aus Boxberg und der Apotheke am Eisstation wurden verlängert. (szo)

