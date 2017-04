Wohnungsbauer legen Platte tiefer Beim Block am Wagenfeldring 65 - 74 kommen zwei Etagen runter. Aber die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser macht 2017 noch mehr.

Die Firma Adam Bau-Service aus Trebendorf hat gestern mit dem Rückbau im Prof.-Wagenfeld-Ring 65 -74 in Weißwasser begonnen. Die Demontage wird aufgangsweise durchgeführt. Gestern wurde das Dach abgenommen. Heute kommt die zweite Etage unter den „Abrisshammer“. © Joachim Rehle

Es gibt viel zu tun, packen wir‘s an. Dieses Motto hat sich die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser (WBG) offenbar zu eigen gemacht. Seit Jahren wird abgerissen, um- und neu gebaut, werden die bestehenden Objekte in Schuss gehalten und bei all dem auch noch schwarze Zahlen geschrieben. Und das Investieren geht weiter. 2017 gibt die Gesellschaft insgesamt fünf Millionen Euro für ihren Gebäudebestand aus. Ein Überblick.

Tiefer: Block am Wagenfeldring wird abgebaut, aber nur teilweise

Beim Wohnblock mit den Nummern 65 - 74 werden zwei Etagen abgetragen, der Rest bleibt stehen. Die Anzahl der Wohnungen reduziert sich von 60 auf 40. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Derzeit wird das Dach abgetragen. Die Mieter in den unteren Etagen können während der Bauarbeiten wohnen bleiben. Ausgezogen ist die Geschäftsstelle der Lausitzer Füchse. Sie hat seit dieser Woche im Blauen Engel für Besucher geöffnet (Str. d. Kraftwerker 11, 2. Stock, Di 10-12 Uhr, Di/Do 14-15 Uhr).

Im November, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist, hat der Block Fernwärme, die Fassade wird gedämmt, die Fenster erneuert sein. Zusätzlich gibt es Balkone und ebenerdige Zugänge zu den Kellern. Für die Gestaltung der Fassade habe man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, so Geschäftsführerin Petra Sczesny. Was, ist vorerst top secret.

Die Komplexmaßnahme ist die umfangreichste, die die WBG in diesem Jahr durchführt. Und die kostenintensivste. 1,67 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Aktuelle Infos zum Baugeschehen gibt es im Baubüro im Prof.-Wagenfeld-Ring 74, Öffnungszeiten: Di 14 - 16 Uhr.

Schöner: Für einen Blick vom neuen Balkon nimmt man einiges in Kauf

Wenn neue Fenster eingebaut werden, geht das nicht ohne Dreck und Lärm. Aber das ist nicht die einzige Maßnahme bei der Sanierungsaktion im Prof.-Wagenfeld-Ring 30 - 33. Das Dach wird erneuert und Balkone angebaut. Auch die Fassade wird neu gemacht. Was genau passiert, erfahren die Mieter bei einer Info-Veranstaltung am nächsten Montag. Baustart ist im Juni.

Die Kosten liegen noch nicht einmal bei der Hälfte dessen, was die WBG für den Wagenfeld-Ring 65 - 74 ausgibt. 765 000 Euro sind eingeplant. Maximal elf Prozent der Modernisierungskosten können auf die Mieter umgelegt werden.

Neuer: Altes Landratsamt bekommt Sanierung aus einem Guss

Das historische Gebäude in der Teichstraße muss noch ein wenig warten. In diesem Jahr starten lediglich die Planungen. Aus dem ehemaligen Verwaltungsgebäude soll bis Ende 2018 ein attraktiver Wohnstandort werden, der modernen Ansprüchen genügt. Interessierte erfahren im Juni bei einer Infoveranstaltung, womit sie rechnen können.

Schicker: Kaufhalle Puck soll zuerst erworben und dann abgerissen werden

Nach den gescheiterten Plänen eines Privatinvestors ist das Objekt in der Lutherstraße und genau vor der Haustür der WBG-Zentrale immer noch vorne hui und hinten pfui. Deshalb will die WBG das Objekt erwerben. „Wenn alle Möglichkeiten geprüft sind, wollen wir den Vertrag aufsetzen“, so Petra Sczesny. Wenn es soweit ist, wird der hintere Teil aller Voraussicht nach abgetragen, der vordere mit dem Autohaus Kieschnick bleibt stehen. Auf der Rückseite wäre dann Platz für die Aufstellung des Wandbilds Lebensfreude, das nach dem Abriss der 10. Polytechnischen Oberschule „Werner Lamberz“ geborgen, aber immer noch eingelagert ist. Zwei weitere Kunstwerke aus DDR-Zeiten finden sich in allernächster Nähe: die Treppenhausfenster in der WBG-Zentrale und die Skulpturengruppe davor.

