Wohnungen verkauft In den beiden Blöcken an der Hauptstraße hatte die Stadt noch zwei Ein-Raum-Wohnungen.

Die Stadt hat die einzigen Wohnungen, die sie in den Blöcken an der Zabeltitzer Hauptstraße besitzt, verkauft. Neuer Eigentümer der beiden Ein-Raum-Wohnungen ist die Scraback Grundbesitz GmbH, eine Firma, die bundesweit Immobilien aufkauft. Kaufpreis: 16 150 Euro. Die Stadt hatte zuvor den Ortschaftsrat informiert, der dem Verkauf zustimmte. Die Objekte waren seit 2009 ausgeschrieben. Voriges Jahr erhielt die Stadt erstmals ein Angebot, nachdem sie 2015 einen Großenhainer Makler einschaltete. Die aktuellen Mieteinnahmen für die beiden Wohnungen betragen 3 850 Euro im Jahr. Einen Überschuss erzielte die Stadt nach eigner Aussage damit nicht, zudem stehen laut Gutachten in den kommenden Jahren weitere Erhaltungsmaßnahmen in den Wohnungen sowie am Gebäude in einem Wertumfang von 25200 Euro an. Das wollte die Stadt nicht leisten. Auch Objekte in Bauda (Riesaer Straße 5), Treugeböhla (Gröditzer Straße 46), Kleinthiemig (Alte Dorfstraße 9a) sowie Strauch (Im Gut 3) wurden über den Makler veräußert und werden jetzt aus Grundstücksauktionen herausgenommen.

