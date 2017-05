Wohnungen und Häuser werden immer teurer Ob Eigentum oder Miete – die Preise haben überall angezogen. Die Sparkasse hat die teuersten Pflaster in Dresden aufgelistet.

Auch Mietwohnungen werden in Dresden immer teurer. © Symbolfoto: dpa

Eine eigene Wohnung oder sogar ein eigenes Haus – für viele ist das ein Traum. Angesichts niedriger Zinsen erfüllen sich ihn immer mehr Dresdner und nehmen dafür Kredite auf. Allein die Ostsächsische Sparkasse hat im vergangenen Jahr 656,6 Millionen Euro für Baufinanzierungen bewilligt, wie das Geldinstitut in seiner neuen Immobilienmarktanalyse berichtet. Das sind 23 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. „Die starke Nachfrage nach Wohnimmobilien hat dem Markt kräftige Impulse gegeben“, sagt Vorstand Ulrich Franzen. So sei 2016 nicht nur deutlich mehr Wohneigentum in Dresden erworben worden. Auch die Kaufpreise zogen deutlich an. Wohnungen kosteten knapp acht Prozent mehr, Häuser sogar 25 Prozent.

Trotz der starken Bautätigkeit übersteige die Nachfrage das Angebot in einigen Vierteln. „Loschwitz, Blasewitz, Bühlau oder die Innere Neustadt sind sehr gefragt, dort ist nur schwer etwas zu finden“, so Franzen. Wer in Loschwitz eine Eigentumswohnung kaufen will, muss für den Quadratmeter im Schnitt 2 760 Euro zahlen. Kein anderer Stadtteil ist teurer. Dresden biete laut Sparkasse aber noch Alternativen – etwa die Friedrichstadt. „Grundsätzlich sind alle Lagen in Citynähe interessant, die noch über Baulücken verfügen.“ Spannend seien auch die Südvorstadt und Plauen, auf der anderen Elbseite Klotzsche, Mickten und Pieschen.

Am günstigsten sind Eigentumswohnungen in Weißig. Dort müssen Käufer „nur“ 1 199 Euro für den Quadratmeter zahlen. Aber auch dort ziehen die Preise langsam an. In den letzten fünf Jahren sind sie in der Hochland-Ortschaft um fast 17 Prozent gestiegen.

Auch die Mieten hat sich die Sparkasse genauer angeschaut. Dort ergibt sich ein ähnliches Bild. Am teuersten sind Wohnungen mit acht Euro pro Quadratmeter in Loschwitz. Auf Platz zwei und drei landen die Neustadt und Plauen.

Deutlich günstiger lässt es sich in Prohlis wohnen mit etwa sechs Euro. Leuben und Schönfeld/Schullwitz sind ebenfalls preiswerter mit unter sieben Euro pro Quadratmeter. In den letzten fünf Jahren sind die Mieten in ganz Dresden um durchschnittlich 22 Prozent gestiegen, so die Sparkasse. Basis der Analyse sind Angebote auf allen großen Internetportalen während der vergangenen zwei Jahre. (SZ/sr)

