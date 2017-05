Wohnungen und Häuser werden immer teurer Laut einer Studie liegt Dresden bundesweit auf Platz zwei. Das ist gut für Eigentümer und schlecht für Mieter.

Neue Wohnungen am Wiener Platz in Dresden. © Bonss

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut hat eine Kaufpreisprognose für Immobilien bis 2030 vorgelegt. Danach gewinnen insbesondere Häuser und Wohnungen in Großstädten an Wert. Für Dresden sagen die Experten eine Steigerung von einem Prozent voraus. Nur in München fällt diese mit 1,3 Prozent noch höher aus. „Dresden dürfte wegen seiner sehr guten Infrastruktur und einer stabilen demografischen Entwicklung als Immobilienstandort attraktiv bleiben“, erläutert Dr. Marco Bargel, Chefvolkswirt der Postbank, die die Studie in Auftrag gegeben hat.

Demnach können Käufer in zweifacher Hinsicht profitieren: Wohnen im Eigenheim sei die einzige Form der Altersvorsorge, die man sofort nutzen und genießen kann. Außerdem haben Haus- und Wohnungsbesitzer die Chance, dass sich ihr Investment in den nächsten Jahren auch finanziell auszahle. Denn in mehr als der Hälfte der 402 deutschen Kreise und Städte können Eigentümer davon ausgehen, dass der Wert ihrer Immobilie bis 2030 stabil bleibt oder weiter zulegt.

Die Experten raten allerdings, trotz positiver Prognose sollten Kaufinteressierte ihr Investment vorab prüfen. Denn in einigen Regionen werden zwar gute oder stabile Wertentwicklungen erwartet, aber bei besonders hohen Preisen besteht das Risiko, dass Wertgewinne bereits spekulativ in die aktuellen Wohnungspreise eingeflossen sind. „Doch auch dann kann ein Eigenheimerwerb noch interessant sein, wenn die Mieten schneller steigen als die allgemeinen Verbraucherpreise und die Einkommen“, betont Bargel. „Darüber hinaus genießen Käufer den Vorteil, nach der Tilgung ihres Darlehens mietfrei wohnen zu können und damit unabhängig von der Entwicklung der Mietpreise zu sein.“

Für Mieter wird es insbesondere in den Regionen mit hohen Steigerungen zunehmend teurer. Dresden ist eine Ausnahme in den östlichen Bundesländern. Außer in Berlin, Leipzig und Dresden werden kaum Wertzuwächse erwartet. (SZ/mit dpa)

zur Startseite