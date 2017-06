Wohnungen stehen bald zum Verkauf Nachdem das Zwölfeckhaus einen neuen Besitzer hat, sollen auch die restlichen Immobilien der Gemeinde verkauft werden.

Das Zwölfeckhaus in Ottendorf-Okrilla hat bereits einen neuen Besitzer. © Thorsten Eckert

Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla trennt sich nach und nach von ihrem kommunalen Wohnungsbestand. Grundlage dafür ist ein Beschluss aus dem Jahr 2015, den der Gemeinderat nach ausführlichen Diskussionen gefasst hatte. Zuletzt wurde im Rahmen dieses Beschlusses unter anderem das bekannte Zwölfeckhaus an die Dresdner Diakonie verkauft. Auch die Mehrfamilienhäuser an der Dresdner Straße 35 und an der Wachbergstraße 4 wechselten den Besitzer. Nun soll die nächste Verkaufsrunde langsam eingeläutet werden. „Wir lassen derzeit Wertgutachten für die Eigentumswohnungen an der Gaswerkstraße und an der Gartenstraße anfertigen“, erklärt Ottendorfs Kämmerer Alexander Glas. Insgesamt 17 Wohnungen sollen verkauft werden. Vermutlich nach der Sommerpause erfolgt dann die Ausschreibung für die jeweiligen Eigentumswohnungen. Das Haus an der Langebrücker Straße 15 im Ortsteil Grünberg soll nach Angaben des Kämmerers dann 2018 zum Verkauf stehen.

Bisher herrschte stets ein reges Interesse an den ausgeschriebenen Immobilen der Gemeinde. So konnte die Verwaltung von Ottendorf Ende 2015 für die ersten fünf Mehrfamilienhäuser interessierte Käufer finden. Rund 750 000 Euro sind für alle Objekte in der klammen Kasse der Gemeinde gelandet. Doch das meiste Geld brachte Anfang des Jahres der Verkauf des Zwölfeckhauses: 1,6 Millionen Euro hat die Diakonie der Großgemeinde für das Objekt an der Radeburger Straße gezahlt und möchte damit ihr Pflegeangebot in Ottendorf-Okrilla erweitern. (ste)

