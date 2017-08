Wohnungen statt Pflegedienst In der einstigen Seifenfabrik in Potschappel entstehen sechs Wohnungen.

Spätestens Anfang September soll der Umbau in der Seifenfabrik abgeschlossen sein. © SZ-Archiv

Im Quartier an der ehemaligen Seifenfabrik in Freital-Potschappel entstehen derzeit sechs neue Wohnungen. Sie werden in den Räumen des Pflegedienstes Rietzschel eingerichtet. Dieser war zu Jahresbeginn an die Dresdner Straße 46 umgezogen. Wie der Architekt des Umbaus, Martin Schreiner, mitteilt, entstehen vier Zwei-Raum-Wohnungen mit rund 45 Quadratmetern Größe und zwei Drei-Raum-Wohnungen mit 60 Quadratmetern. Zwei Wohnungen sind zur Weißeritz hin ausgerichtet, die restlichen zum Innenhof. Ende August/Anfang September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Schreiner arbeitet im Auftrag des österreichischen Großinvestors Milan Vorhand. Dieser hat bereits etliche Häuser in Freital saniert, darunter auch die Seifenfabrik. Er ist zudem Eigentümer der Häuser an dem Innenhof. (SZ/win)

zur Startseite