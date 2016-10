Wohnungen statt Bürgerfest

Eine Feier ändere auf Dauer nichts, so die Meinung der Dresdner Initiative Elixir. Sie findet zum Bürgerfest auf dem Neumarkt, das von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) organisiert wurde, deutliche Worte: Es dürfe nicht nur darum gehen, ein anderes Bild von Dresden in die Medien auszusenden. Vielmehr müssten Initiativen und Vereine, die sich gegen Rassismus und für Integration einsetzen, von der Stadt gefördert werden – so auch Elixir.

Die Initiative möchte in dem seit Jahren leer stehenden Haus in der Königsbrücker Straße 117a/119 ein interkulturelles Zentrum einrichten – mit Wohnraum für Dresdner, Migranten und Geflüchtete. Das Problem: Das Gebäude ist derzeit noch im Besitz der Stadt. Die möchte das Objekt an ein mittelständisches Unternehmen verkaufen, das dort einen Wohn- und Bürokomplex plant. Elixir hatte sich an dem Bieterverfahren nicht beteiligt, hoffte stattdessen auf einen Erbpachtvertrag. Im November entscheidet der Stadtrat über den Verkauf. Bislang sind die Meinungen der Politiker geteilt. (SZ/sag)

