Wohnungen für Familien – Miete für Kinder Karl Cornelius ist 82, saniert Häuser und steckt die Einnahmen in eine Stiftung.

Makler Volker Herbold vor dem Eckhaus an der Ilschnerstraße. Es bietet preiswerte Wohnungen für bedürftige Familien. Was von den Mieteinnahmen übrig bleibt, wird zum Kauf von Musikinstrumenten verwendet. © Claudia Hübschmann

Auf den ersten Blick sieht man dem Eckhaus an der Ilschnerstraße nicht an, was Makler Volker Herbold dazu zu sagen hat: „Da steckt schon eine halbe Million drin.“ Der Eigentümer, der in der Nähe von Nürnberg lebende Karl Cornelius, hat das Gebäude quasi als Ruine gekauft. Nach fast zwei Jahrzehnten Leerstand, war das Dach teilweise eingebrochen, ebenso wie einige Zwischendecken.

Karl Cornelius – Maurermeister, Bauleiter und geprüfter Hochbautechniker – hat sein Leben lang auf dem Bau gearbeitet, und er wusste worauf er sich einließ. Aber sein Entschluss stand fest: Nach der Wettinstraße 18 sollte nun die Ilschnerstraße 1 saniert werden. Acht Wohnungen für Familien mit Kindern, die von Hartz-IV leben müssen, hat er in das Eckhaus einbauen lassen. Diese seien, was Größe und Mietpreis betrifft, auf die neuen Mieter zugeschnitten, so Makler Volker Herbold. Die kleinsten Wohnungen sind 80 Quadratmeter groß, die größten etwa 100. Dazu kommt ein Kaltmietpreis von etwas über vier Euro pro Quadratmeter.

„Ich ziehe den Hut davor, so ein total heruntergekommenes Haus anzufassen“, erklärt Makler Herbold. Er weiß, dass Karl Cornelius ohne Fördermittel gebaut und das Haus vom Keller bis zum Dach wieder auf Vordermann gebracht hat. Von einer neuen Heizung über neue Bäder, neue Elektrik bis hin zu neuen Fenstern ist alles eingebaut worden.

Damit stellt sich der Eigentümer in die Tradition des Namensgebers der Straße. In schwarzer Schrift steht auf ein weißen Emailleschild an der Hauswand: „Paulus Ilschner, Pfarrer zu Weesenstein, gest. 1664, errichtete Stiftungen zu wohltätigen Zwecken.“ Und genau das hat Karl Cornelius ebenfalls vor: „Meine Stiftung befindet sich in Gründung.“ Speisen will er sie aus dem Anteil der Mieteinnahmen seiner fünf Häuser, die nicht zu deren Instandhaltung benötigt werden. „Bei der Stiftung werden sich Kindergärten bewerben können. Wir stiften kein Geld, sondern Musikinstrumente.“ Auch Jugendliche, die Musik machen, sollen sich bewerben können. Allerdings ist hier eher an die Unterstützung der Teilnahme an Musikfesten gedacht, wie Karl Cornelius erläutert.

Durch Fernseher und Computer sieht er eine Entfremdung von Kindern und Jugendlichen von der Natur und von der Musik. Er selbst sei mit einer Trachtengruppe groß geworden und möchte, dass auch andere Heranwachsende Geselligkeit leben können. Karl Cornelius betont, dass er die Stiftung gemeinsam mit seinem im vergangenen Jahr verstorbenen Sohn auf den Weg gebracht habe. Sie hätten ihr Vermögen in die Stiftung gegeben, dass durch die zu erwartenden Mieteinnahmen seiner Häuser gemehrt werde.

„Ich bin 82 und fühle mich zu jung, um die Hände in den Schoß zu legen. Ich habe immer noch Elan.“ Und wie soll es nun weiter gehen mit dem Mehrfamilienhaus in der Ilschnerstraße? Das Haus werde neu verputzt und dann so wie das in der Martinstraße gestrichen – also grün. Das Haus soll im Laufe des Jahres endgültig fertig werden, sagt Makler Volker Herbold. Und: „So eine Haltung findet man selten.“

