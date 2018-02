Wohnungen für bedürftige Familien Freie Wohnungen in Wilsdruff will die Stadt künftig Familien anbieten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

In Wilsdruff stehen einige kommunale Wohnungen leer. © Andreas Weihs

Wilsdruff. Die Stadt Wilsdruff will die freien Wohnungen, die sich im Besitz der Kommune befinden, künftig anders nutzen. Wie die Verwaltung mitteilt, sind derzeit rund 36 Wohnungen im kommunalen Bestand. Insbesondere an der Karl-Marx-Straße 8 in Braunsdorf würden aktuell acht Wohnungen leer stehen. Hier hatten zuletzt Asylbewerber gewohnt. Im August vergangenen Jahres ordnete das Landratsamt den Auszug der Menschen an. Seitdem ist in dem Objekt nichts geschehen.

Nun sollen die Wohnungen der Verwaltung insbesondere dazu dienen, Familien, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden, kurzfristig und unkompliziert eine Bleibe bieten zu können. Eine der Wohnungen wird voraussichtlich ständig an eine Privatperson vermietet. Dafür gebe es bereits einen Interessenten. Mit den Mieteinnahmen soll der Unterhalt des Gebäudes sowie ein Hausmeisterdienst finanziert werden. (hhe)

