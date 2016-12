Wohnungen erfolgreich verkauft

Die Gemeinde Großharthau hat fünf Wohnungen verkauft. Für die jeweils 34 Quadratmeter großen Ein-Raum-Wohnungen in Blöcken in der Schulstraße haben sich zwei neue Eigentümer gefunden, wie Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße auf Anfrage sagte. Ein Käufer erwarb drei, der andere zwei Wohnungen. Beide kämen aus der Region, so Krauße. Zum erzielten Preis wollte der Bürgermeister im Interesse der beiden Käufer keine Angaben machen, wie er sagte. Im Vorfeld hatte der Gemeinderat beschlossen, dass mindestens 750 Euro pro Quadratmeter zu erzielen sind. Die Wohnungen sind vermietet.

Großharthau trennt sich seit Jahren schrittweise von kommunalen Gebäuden und Wohnungen – mit Erfolg. Für die Ein-Raum-Wohnungen gab es mehrere Interessenten. (cm)

