Wohnungen durchsucht Drei spektakuläre Einbrüche haben sich der letzten Woche in Bautzen ereignet. Nun hat die Polizei eine heiße Spur.

Drei Wohnungen haben Polizisten in der Bautzener Gustav-Hertz-Straße am Donnerstag durchsucht. Hintergrund waren umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Polizeidirektion Görlitz gegen drei 19, 19 und 23 Jahre alte Bautzener. Die Beamten entdeckten bei den Durchsuchungen zahlreiche Gegenstände, die den Einbrüchen in mehrere Gärten und in ein Firmengelände in den vergangenen Tagen zugeordnet werden konnten.

Die Beschuldigten sollen, insbesondere bei den Einbrüchen in den Gartenanlagen Beute von beträchtlichem Wert gestohlen und außerdem massive Schäden verursacht haben. Allein an der Thomas-Müntzer-Straße wurden rund 15 Gartenhäuschen und Nebengelasse aufgebrochen. Dabei – so der Vorwurf – entwendeten die Tatverdächtigen Gegenstände im Gesamtwert von etwa 500 Euro und verursachten einen Schaden von etwa 4 000 Euro.

Rabiat gingen sie auch beim Diebstahl zweier Autos am Montagmorgen in der Niedaerkainaer Straße ans Werk. Hier sprengten sie das Tor zu einem Abstellplatz mit Pyrotechnik auf.

Verantwortlich für weitere Taten?

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Polizeidirektion Görlitz gegen die drei Beschuldigten dauern an. Im Rahmen der weiteren Untersuchung werden die Kriminalisten auch prüfen, ob dem Trio weitere Taten zugeordnet werden können.

Einbruchsdiebstahl ist mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bedroht. Gegen Beschuldigte, welche noch keine 21 Jahre alt sind, können Jugendstrafe, Jugendarrest oder Auflagen verhängt werden. (szo)

