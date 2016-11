Wohnungen durchsucht Alle drei Diebesduos, die in Radebeul und Boxdorf agierten, sind intensiv kontrolliert worden, so die Polizei.

Die nach der Aufregung um reihenweise Einbrüche und Einbruchsversuche jetzt eingetretene relative Ruhe könne täuschen, sagt Jörg Kretzschmar, Leiter des Kriminaldienstes im Revier Meißen. Die Polizei sei offensiv im Streifendienst unterwegs und beobachte auch potenzielle Täter und deren Umfeld. Nach wie vor komme es in Radebeul beispielsweise wiederholt zu Fahrraddiebstählen und auch zu versuchten und vollendeten Kellereinbrüchen.

In den letzten Wochen sind drei unabhängig voneinander agierende Täterpärchen festgenommen worden. Diesen konnten bisher auch einige Diebstähle und Einbrüche in Radebeul und Boxdorf zugeordnet werden. Außerdem, so Kripochef Kretzschmar, würden weitere Spuren ausgewertet.

Links zum Thema Ein Teil der Radebeuler Einbrüche aufgeklärt

Die Experten der Spurensicherung hatten im August in der Moritzburger und der Bahnhofstraße zahlreiche Hinterlassenschaften an Ladentüren gesammelt. Kretzschmar bedankt sich für die Hinweise von aufmerksamen Bürgern, die schnell auf bemerkte nächtliche Einbruchsversuche reagiert hatten.

zur Startseite